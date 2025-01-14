【連続で増税の日本】海外自宅を作り無税になる裏技 #shorts

1時間 ago pikakichi2015@gmail.com

■竹花のインスタでドバイや海外居住の日常
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■全スキルをアプリ1つで学べるUR-Uの入学！
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■UR-Uって何？
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■UR-Uのアプリはこちら
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【竹花の紹介】
竹花貴騎（たけはな たかき）1992年生まれ(28歳)/ 海外在住。2017年当時24歳で独立しSNS分析及びSNSマーケティング会社Limを設立。設立4年で45,000の個人、法人含む集客支援実績。2020年6月に同社を売却。現在は投資ファンド運営や財団運営を行う側、趣味でオンライン教育プラットフォームUR-Uの講師、またヒップホップでのラップ活動を行う。2020年Googleでの業務委託経験を「元Google」と表記した事やオフィスにサイトに合成素材を使用した事で大炎上。

■MDSファンドHP
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お問い合わせ先
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