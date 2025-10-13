【超高騰】爆上がりしたビットコインに695万円も投資してる営業39歳サラリーマン【2025年10月3日】 #bitcoin #全財産 #暗号資産

2025年10月3日（撮影は10月2日）の全財産投資結果の発表です。今すごく調子の良いビットコイン。来てる来てる来てるぅぅゥ！！！！

2年浪人して、やっと合格した大学を4年留年し中退した僕。

なんとか就職できた会社で待っていたのは、鎖に繋がれ、

「社畜犬」として理不尽な環境に耐え続ける日々だった。

嫁も子供も資産も無い。

（本当に、このままでいいのか？）

ネクタイという名の首輪を外し、自由で幸せな人生を過ごすため、一匹の犬が立ち上がった。

このチャンネルは、その記録である。

※たくさん投稿したい気持ちでいっぱいですが、普通のサラリーマンとして働いている身なのでどうしても時間が作れず投稿できない日もあるかと思います。そういう場合は辛辣なコメントをせず、察していただきたいと存じます。

※毎週金曜日と土曜日の18:00、週2日投稿が基本です。でもできるだけたくさん投稿できるように頑張ります。

※チャンネルや編集の都合上、フィクションとなる部分もございます。その部分も楽しんでいただけたら嬉しいです。

※セミリタイアを目指すチャンネルですが、「生活」「仕事」その他気になったことや興味・関心のあることを発信します。40歳までにセミリタイア達成を目指します！！

※動画に対していただいたコメントやメッセージは、紹介・公表させていただくことがあります。

【2浪4留で大学中退した社畜は今セミリタイアしたい】←今ココ

【2浪4留で大学中退したけどFIRE達成した元社畜は今】

