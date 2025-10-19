【超朗報！】2025年10月から雇用保険が激変！政府からの新しい給付金支給が決定！お得すぎる制度で知らない人だけが大損の日本へ！

【待望の公式LINE】

🎁無料の10特典を限定配布中！

💡無料の相談受付中！

https://lin.ee/QWTrOV0

＊期間限定です🥶

【PR】

⭐実物の本が貰える！＊電子書籍ではありません！

📚「幸せなお金の貯め方・稼ぎ方・使い方」

死ぬ時に後悔しないための一冊！

💡超おすすめ！！

実際の書籍1600円⇒無料！

https://linkskk.com/ad/19182/1122800

📚「家族の資産形成術】

💡超おすすめ！！

👌資産形成をするならこの1冊！

https://linkskk.com/ad/20939/1122800

🉐新しい無料書籍！

📚「世界一堅実にFIREする米国株投資」

https://linkskk.com/ad/20536/1122800

📚「高速資産形成術」

全世代におすすめの資産形成本！

https://linkskk.com/ad/20314/1122800

📚「はじめての資産運用」

投資の最初の一歩が学べる初心者にピッタリな１冊！

書籍1650円⇒無料！

https://linkskk.com/ad/18290/1122800

📚「資産1億円を作る方法」

新NISAを活用して年収300万円から1億円！？

書籍1980円⇒無料！

https://linkskk.com/ad/21354/1122800

💰50代からの新NISAにおすすめの証券口座

投資をするなら絶対に口座！

🔵SBI証券

https://h.accesstrade.net/sp/cc?rk=0100posi00nu8y

🔴楽天証券

https://h.accesstrade.net/sp/cc?rk=0100pe1a00nu8y

📱【大富豪の投資術】10年後も持ち続けたい配当王米国株 厳選３銘柄

💡一番オススメ！！

🉐有料級⇒無料！🉐

https://ac.hitonowa-tsunagaru.com/cl/fR7dR442

📱【Weiss Ratings】最高ランク米国株トップ25銘柄

💡これが無料はヤバい！

🉐有料級⇒無料！🉐

https://ac.hitonowa-tsunagaru.com/cl/E7aG34ba

📱インベストメントカレッジ

🎥【Weiss Ratings】パワーエリート・インディケーター

🉐有料級⇒無料！🉐

https://ac.hitonowa-tsunagaru.com/cl/1VfVi5ca

📱【AIとEVの融合で起きる巨大革命】（動画）

🎥これからはAIの時代

🉐有料級⇒無料！🉐

https://ac.hitonowa-tsunagaru.com/cl/ea665105

📱インベストメントカレッジ

🎥【Weiss Ratings】最高ランク米国株トップ25銘柄

🉐有料級⇒無料！🉐

https://ac.hitonowa-tsunagaru.com/cl/O76aLeb5

▼目次

04:10 雇用保険とは？

07:40 10月から始まる新給付金

23:30 具体的な活用方法と申請手続き

⭐️おすすめの動画！

🎥【50歳過ぎたら買うな！】

https://yout…