【超オススメの資産運用本！】普通の会社員でもできる 日本版FIRE超入門【早期退職の現実的な方法！】

6時間 ago pikakichi2015@gmail.com

本日は「普通の会社員でもできる 日本版FIRE超入門」を15分ちょっとで紹介しました！　
経済的に自由になりたい、早期にリタイアしたいという方は、ぜひ本日の動画もお楽しみください。

■目次
00:00 オープニング
01:59 1. 日本版FIREとは？
05:01 2. FIREする方法
12:01 3. FIREの3パターン

■参考文献 (出典)
「普通の会社員でもできる 日本版FIRE超入門」
出版社：ディスカヴァー・トゥエンティワン
著者：山崎俊輔
発売日 ‏ : ‎ 2021/7/16
https://amzn.to/3vSDVsJ

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