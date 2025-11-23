【資産額別の投資法】資産形成が爆速化！最短で駆け抜けろ

現在の資産額によってはこの方法を取ることで資産を効率的に最大化させることができます。
この投資行動をとれば、回り道をすることなく最短ルートで資産形成をすることができると思います。

【免責事項】
若先生のお金の学校チャンネルでは、特定の金融商品を推奨したり、
売買の勧誘をしたりすることは一切ありません。

投資や金融の知識を深め、
マネーリテラシーを高めることを目的としています。

視聴者様はあくまでも自己責任において
投資判断をしてください。
【プロフィール】
妻と娘２人の４人家族
医療職のため、リタイアするということより、仕事の時間や働き方を考え直すことで、部分的なセミリタイアを目標に日々投資や節約を頑張っています。

このチャンネルは
高配当株、セミリタイア、投資信託などを中心に動画を作成しています。
配当金での生活を夢見ています。
同じFIRE仲間などができればと思っています。

【資産運用方針】
生活防衛資金を残し、それ以外は金融資産に投資する
日本株は高配当株投資、米国株はインデックス投資及び高配当株投資、個別株など
基本的にはインデックス投資、高配当投資をメインに投資しつつ、流行りの銘柄にも少額投資をする。
基本姿勢は ガチホ（ホールド重視）

