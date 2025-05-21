【資産形成で1億超】年収500万円の会社員が“いつの間にか富裕層”？「再現性あるのは節約」の超富裕層ニートに聞く“お金の貯め方”｜アベヒル
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【手取り25万円→資産35億円】貯金が趣味で今や”自称ニート” 元会社員の投資術&財テクとは「今ツラいのはヒマなこと」｜アベヒル
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【資産36億円】手取り25万→FIRE達成 無職でノーストレスも「毎日暇で苦痛」クレジットカード審査も落ちる!?｜アベヒル
▷https://youtu.be/zgpbdOm2ZZ8
◆キャスト
MC：徳永有美
コメンテーター：崔真淑(エコノミスト)
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#アベヒル #資産形成 #貯金 #節約 #投資 #アベマ #ニュース
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