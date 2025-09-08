【資産公開_2025年8月】少ないお金でのんびり暮らしているチラマネTVの投資実績　#音声なし

5時間 ago pikakichi2015@gmail.com

コツコツと資産形成をして、ここまで資産を増やすことができました。
各種ポートフォリオの損益を公開しています。
ご自身の資産形成の参考になれば嬉しいです。

————————————–
【使用中の証券会社〜どれも口座開設は無料〜】
▼ブログのトップ画面に掲載中（SBI証券など）
https://smile-life-cloudcat.com/

▼SBI証券
https://ad2.trafficgate.net/t/r/10/1025/308159_384757
✓口座開設料・口座管理料が無料
✓取引手数料業界最安クラス
✓豊富な運用商品が揃っており、困ったことなし
✓NISA・ジュニアNISAなど、家族揃って利用中

▼IG証券
https://www.tcs-asp.net/alink?AC=C110484&LC=IGSEC2&SQ=1&isq=100
✓口座開設料・口座管理料が無料
✓デモ環境での取引ができ、投資の練習し放題
✓信用取引とCFD取引の練習に利用中
✓米国株はもちろん、債券、商品（ゴールドなど）も売買可能

▼マイメイト
https://www.tcs-asp.net/alink?AC=C110484&LC=INV15&SQ=1&isq=100
✓口座開設料・口座管理料が無料
✓AI任せの自動売買FX
✓AI（エージェント）を選べば、投資家は売買を待つだけ
※現在、試運転を一旦休止しています。米国FRBの利上げペースが不安定なことが原因で、FXもトレンドが読みにくくなっているため。

————————————–
【オススメのブログ記事】
▼【初心者でも始められるFX】10分で出来るマイメイトの口座開設の始め方
https://smile-life-cloudcat.com/mai-mate-launch

▼【無料】スマホでコインチェックの口座開設を3つの手順で徹底解説【初心者向け】
https://smile-life-cloudcat.com/coincheck-account

▼【マネーフォワードMEのレビュー】家計管理を楽に！生活費の無駄を減らしたい！マネーフォワードを使うべき人はこんな人
https://smile-life-cloudcat.com/moneyforword-review

▼【ミニマリストの節約術】月20万円台で暮らすミニマリスト家族が実践している節約テクニックを23個紹介
https://smile-life-cloudcat.com/minimalist-save-tip

————————————–

▼「本」で勉強をするのが好きな方におすすめのサービスはこちら
◎Amazon Audible
https://amzn.to/3Ds7gwl
最初の1冊は無料！月額1,500円で聴く読書を楽しめる。
✓プロのナレーターが朗読した本を聴けるサービスです。
✓通勤中や運動中、リラックス中でも。オフライン再生でどこでも好きな本を聴き…

Contents

Related posts:

【実録】50才でFIREしたおじさんの絶望‥お金をためて早期リタイアを実現。最高の毎日が‥と思っていた彼に待ち受ける地獄の日々とは【漫画】【マンガ動画】

一ノ瀬家

【資産●●●万円なら安心】老後を心配「しない」資産額について

関連投稿:

  1. 第165回 【資産所得で生きていく】4％ルールを成功させるための秘訣3選【株式投資編】
  2. 【必見！】節約するために必須のマインドセット！なぜかお金が貯まらないループから抜け出そう！節約術より大事な考え方と習慣を手にいれる！
  3. 【給料仕分け】9月の手取り月給23万円を用途別に分けてみた。 #給料仕分け
  4. 【夢の在宅副業】これを聞いてやる人は「化ける」可能性大！在宅で働いてわかったこと話します
Tags: , , , ,

More Stories

Luxury Morning Vibes With ZEUS and his Love #zeus #monaco #shorts #luxury #supercars #rich #money

3時間 ago pikakichi2015@gmail.com

The Best Money Strategies For Any Broke Person To Get Rich In 2026

4時間 ago pikakichi2015@gmail.com

Zeus Enjoying Luxury Lunch with His Feance❣️#zeus #monaco #shorts #luxury #supercars #rich #money

4時間 ago pikakichi2015@gmail.com

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

You may have missed

Luxury Morning Vibes With ZEUS and his Love #zeus #monaco #shorts #luxury #supercars #rich #money

3時間 ago pikakichi2015@gmail.com

The Best Money Strategies For Any Broke Person To Get Rich In 2026

4時間 ago pikakichi2015@gmail.com

Zeus Enjoying Luxury Lunch with His Feance❣️#zeus #monaco #shorts #luxury #supercars #rich #money

4時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【資産公開_2025年8月】少ないお金でのんびり暮らしているチラマネTVの投資実績　#音声なし

5時間 ago pikakichi2015@gmail.com

石破総理退陣の報に寄せて ― いま私たちが学ぶべき「リーダーシップ」とは何か？

1日 ago pikakichi2015@gmail.com