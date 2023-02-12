【資産公開_2023年1月】少ないお金でのんびり暮らしているチラマネTVの投資実績 #shorts

少ないお金でのんびり暮らしていても、資産は増えるのか。コツコツと積立投資を継続していると、お金は増えていきます。でも、どんな株、暗号資産、国債などを買えばいいか、わかりにくいですよね。サイドFIREを目指している会社員の資産と投資実績を公開している記事。

▼【資産公開_2022年12月】少ないお金でのんびり暮らしているチラマネTVの投資実績



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