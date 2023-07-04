【貯金額2023年最新版】20代30代40代50代60代70代の平均値と中央値を解説【貯蓄額・貯蓄率・借金・住宅ローン・金融資産の保有目的】
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#ゆるぐだ投資 #ねこたろう
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【目次】
00:00 intro
03:45 ①貯金額
03:53 └貯金額（平均値）
04:12 └貯金額（中央値）
04:53 └20代貯金額
05:28 └30代貯金額
06:06 └40代貯金額
06:43 └50代貯金額
07:41 └60代貯金額
08:16 └70代貯金額
08:54 ②貯蓄率
09:13 └20代貯蓄率（単身）
09:36 └30代貯蓄率（単身）
10:02 └40代貯蓄率（単身）
10:18 └50代貯蓄率（単身）
10:30 └60代貯蓄率（単身）
11:01 └70代貯蓄率（単身）
11:24 └20代貯蓄率（2人以上）
11:38 └30 代貯蓄率（2人以上）
11:54 └40 代貯蓄率（2人以上）
12:04 └50 代貯蓄率（2人以上）
12:12 └60 代貯蓄率（2人以上）
12:22 └70 代貯蓄率（2人以上）
12:38 ③借金額
13:16 └借金の有無
13:41 └借金の平均値と中央値（単身）
14:05 └借金の平均値と中央値（2人以上）
14:22 └借入の目的（単身）
15:09 └借入の目的（2人以上）
16:16 └住宅ローン残高（2人以上世帯）
17:16 ④これからどうしていくべきか？
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