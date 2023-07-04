【貯金額2023年最新版】20代30代40代50代60代70代の平均値と中央値を解説【貯蓄額・貯蓄率・借金・住宅ローン・金融資産の保有目的】

誰しも気になる各年代別貯金額を「金融広報中央委員会」が公表する「家計の金融行動に関する世論調査」を元に解説！図解を交えながらわかりやすくお伝えします。

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#ゆるぐだ投資 #ねこたろう

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【目次】

00:00 intro

03:45 ①貯金額

03:53 └貯金額（平均値）

04:12 └貯金額（中央値）

04:53 └20代貯金額

05:28 └30代貯金額

06:06 └40代貯金額

06:43 └50代貯金額

07:41 └60代貯金額

08:16 └70代貯金額

08:54 ②貯蓄率

09:13 └20代貯蓄率（単身）

09:36 └30代貯蓄率（単身）

10:02 └40代貯蓄率（単身）

10:18 └50代貯蓄率（単身）

10:30 └60代貯蓄率（単身）

11:01 └70代貯蓄率（単身）

11:24 └20代貯蓄率（2人以上）

11:38 └30 代貯蓄率（2人以上）

11:54 └40 代貯蓄率（2人以上）

12:04 └50 代貯蓄率（2人以上）

12:12 └60 代貯蓄率（2人以上）

12:22 └70 代貯蓄率（2人以上）

12:38 ③借金額

13:16 └借金の有無

13:41 └借金の平均値と中央値（単身）

14:05 └借金の平均値と中央値（2人以上）

14:22 └借入の目的（単身）

15:09 └借入の目的（2人以上）

16:16 └住宅ローン残高（2人以上世帯）

17:16 ④これからどうしていくべきか？

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