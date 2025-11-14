【貯金の始め方】手取り19万円が最速で100万円貯金した方法
ですが、達成できると確実に人生が変わります。
今回は手取り19万円の浪費家が、最初の100万円を達成するまでの試行錯誤の中で、万人におすすめできる節約貯金術についてお話しします。
◆目次
00:00 前語り
00:51 私達夫婦の収入
01:32 100万円貯める方法①
04:51 100万円貯める方法②
06:22 100万円貯める方法③
09:56 100万円貯める方法④
11:24 100万円貯める方法⑤
13:25 100万円貯める方法⑥
15:04 まとめ
◆プロフィール
がまぐち夫婦と申します。
★月6万円で生活
★年450万円の貯金に成功
★月23万円を積立投資
★40歳までにセミリタイアが目標
「楽しく・無理なく」を大切にしながら節約しています。
貯金残高ゼロの浪費家だった２人。
新築マイホームを夢見て、本気で節約に励み、１年で４５０…