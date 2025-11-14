【貯金の始め方】手取り19万円が最速で100万円貯金した方法

貯金ゼロの方が最初の100万円貯めることは修羅の道です。ですが、達成できると確実に人生が変わります。今回は手取り19万円の浪費家が、最初の100万円を達成するまでの試行錯誤の中で、万人におすすめできる節約貯金術についてお話しします。

◆目次

00:00 前語り

00:51 私達夫婦の収入

01:32 100万円貯める方法①

04:51 100万円貯める方法②

06:22 100万円貯める方法③

09:56 100万円貯める方法④

11:24 100万円貯める方法⑤

13:25 100万円貯める方法⑥

15:04 まとめ

◆プロフィール

がまぐち夫婦と申します。

★月6万円で生活

★年450万円の貯金に成功

★月23万円を積立投資

★40歳までにセミリタイアが目標

「楽しく・無理なく」を大切にしながら節約しています。

貯金残高ゼロの浪費家だった２人。

新築マイホームを夢見て、本気で節約に励み、１年で４５０…