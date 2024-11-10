【豊かな人生へ】ありのままに生きる。資産6,000万円の人生変化。
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■元リーマン埼玉（たくろー）登壇セミナー
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●概要 ※※「11/13（水）」までにお申し込みをお願い致しますmm※※
・2024年11月23日（土）@ 大阪市内
【大阪特別開催】資産6000万を達成した資産運用法 元リーマン埼玉×カギ足職人木浪コラボセミナー
↓↓セミナー概要＆申し込みページ↓↓
https://www.kawaselife.com/seminar/show/index.php?id=6020&type=102
●このセミナーのコンテンツ
・サイドFIREを達成した元リーマン埼玉氏の投資法、ファンダメンタル分析を学ぶ。
・FX(為替証拠金取引)・CFD(差金決済取引)のルールを知る。
・株価や為替の投資をするのに有効なチャート分析(カギ足分析、ダウ理論等)を学ぶ。
●概要
料金：無料
主催：岡安商事株式会社
開催日時：11/23(土) 12:30〜16:00（開場12:00）
開催場所：岡安商事本社セミナー会場
開催住所：大阪市中央区北浜2-3-8
アクセス：
・京阪本線・堺筋線 北浜駅（2番出口）徒歩1分
・京阪本線・御堂筋線 淀屋橋駅（21・24・25番出口）徒歩7分
定員：30名（満員の場合は抽選）
お問い合わせ先：岡安商事本社 0120-170-984
[受付時間］平日8:00～18:00
※土日・祝日・年末年始休み
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■紹介や関連書籍
・敗者のゲーム：チャールズ・エリス (著), 鹿毛 雄二 (翻訳), 鹿毛 房子 (翻訳)
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・お金のむこうに人がいる 元ゴールドマン・サックス金利トレーダーが書いた 予備知識のいらない経済新入門：田内学 (著)
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・DIE WITH ZERO 人生が豊かになりすぎる究極のルール：ビル・パーキンス (著), 児島 修 (翻訳)
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・お金の減らし方 (SB新書)：森 博嗣 (著)
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・死ぬときに後悔すること25 (新潮文庫)：大津 秀一 (著)
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・筋トレは必ず人生を成功に導く 運命すらも捻(ね)じ曲げるマ…
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