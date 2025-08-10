【衝撃】FIRE達成に必要な資産額が判明！あなたのゴールは○○万円だった

✅ブラック企業に搾取されない為に自己投資をして会社脱出をしよう！

当チャンネルではサイドFIREを推奨しております

・FI＝特定の収入に依存しない
・RE=嫌な仕事をしない

ロードマップとしては
✅80点の倹約（家計管理&固定費削減）
✅80点の投資（インデックス投資）
✅100％中の100%の入金力(ちゃんとした副業)

ひたすら入金力を高める
脳筋プレイが当チャンネルのスタイルです

～自己紹介～
　✅ユーチューバー兼、某ブラック自動車ディーラー勤務
　✅副業戦士
　✅2年間の活動で収益化達成
　✅貯蓄率５０％
　✅インデックス投資９割&高配当株１割
　✅自己投資の妖精
　✅自由と自立した人達を応援

＜概要欄をご覧頂いた方へ＞
　僕はブラック企業で辛い経験をしました
　同じ苦しみを持つ人が1人でも減ってほしいと
　思いましてチャンネルを立ち上げました。
　最初はダイエット→自己投資→車
　発信内容は変わりましたが
　想いは変わりません。
　どうかこのチャンネルを見た人たちが
　ブラック企業に搾取されない事を祈ります
　
～他チャンネル～

ディーラー勤務の経験を活かした
値引きや新車・中古車・メンテナンスについてお伝え

【三方良しの値引き術】自己投資ch
https://www.youtube.com/channel/UCrHAscy2oNQWY5r8T5G0Sow

自動車ニュースやディーラーの裏側
車に関するご質問にお応えする

【ラジオで自動車ニュースを学ぶ】ぱんたのこたつ
https://www.youtube.com/channel/UCysd0cprsTKUSNXH2uzIl5Q

※このチャンネルの収益源はYouTubeの広告収益と
　ブログのアフィリエイトによって運営されています
　その他、案件などは三方良しでなければ絶対にやりません
　予め、ご了承ください

