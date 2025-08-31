【総資産7591万】年間配当金140万円で起こった変化！

皆さん、こんにちわ。山さんです。
先週、１週間は株価の調子が微妙でしたね。
最近はトランプ大統領やパウエル議長など要人の発言で、株価がちょこちょこ動いていますが、長期的な目線で資産形成を頑張りましょうね。
この動画が皆様の参考になれば嬉しいです✨️
これからも一緒に資産形成を頑張っていきましょう。

【山さんのプロフィール】
・30歳代
・妻と子供の3人家族
・年収400万円（ボーナス込み）
・大学卒業後に約10年以上を社畜として過ごす
・独身時代に貯めたお金で株式投資を開始
・配当金や不労所得が大好物
・趣味はネット、読書、ゲーム、楽天経済圏の活用

