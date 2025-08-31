【総資産7591万】年間配当金140万円で起こった変化！

【総資産7591万】年間配当金140万円で起こった変化！
先週、１週間は株価の調子が微妙でしたね。
最近はトランプ大統領やパウエル議長など要人の発言で、株価がちょこちょこ動いていますが、長期的な目線で資産形成を頑張りましょうね。
この動画が皆様の参考になれば嬉しいです✨️
これからも一緒に資産形成を頑張っていきましょう。
———————————–
【資産形成におすすめな書籍】
『お金の大学』
▼楽天
http://msm.to/EIOmLkc
『本気でFIREをめざす人のための資産形成入門』
▼楽天
http://msm.to/59eucqN
『FIRE 最強の早期リタイア術』
▼楽天
http://msm.to/Ag9nrc4
『お金は寝かせて増やしなさい』
▼楽天
http://msm.to/GnwaUGh
『敗者のゲーム』
▼楽天
http://msm.to/A8PQNpH
『バカでも稼げる「米国株」高配当投資』
▼楽天
http://msm.to/InO43Ec
———————————–
【関連動画】
[2025年7月] 配当金実績
[2025年5月] 高配当投資家のリアルな資産報告
[年間配当140万円]2024年の配当金実績！ 毎月10万円の不労所得が完成しました！
[投資金額3110万円] 2023年の配当金実績
[運用総額2846万円] 2022年の配当金実績
[2000万円を運用中] 2021年の配当金実績
[約1500万円を運用中] 2020年の配当金実績
———————————–
【山さんのプロフィール】
・30歳代
・妻と子供の3人家族
・年収400万円（ボーナス込み）
・大学卒業後に約10年以上を社畜として過ごす
・独身時代に貯めたお金で株式投資を開始
・配当金や不労所得が大好物
・趣味はネット、読書、ゲーム、楽天経済圏の活用
※Amazonのアソシエイトとして、山さんの配当金DAYSは適格販売により収入を得ています。
———————————–
#高配当株投資 #配当金実績 #資産報告 #FIRE
Contents