【総資産7591万】年間配当金140万円で起こった変化！

皆さん、こんにちわ。山さんです。先週、１週間は株価の調子が微妙でしたね。最近はトランプ大統領やパウエル議長など要人の発言で、株価がちょこちょこ動いていますが、長期的な目線で資産形成を頑張りましょうね。この動画が皆様の参考になれば嬉しいです✨️これからも一緒に資産形成を頑張っていきましょう。

【資産形成におすすめな書籍】

『お金の大学』

▼楽天

http://msm.to/EIOmLkc

『本気でFIREをめざす人のための資産形成入門』

▼楽天

http://msm.to/59eucqN

『FIRE 最強の早期リタイア術』

▼楽天

http://msm.to/Ag9nrc4

『お金は寝かせて増やしなさい』

▼楽天

http://msm.to/GnwaUGh

『敗者のゲーム』

▼楽天

http://msm.to/A8PQNpH

『バカでも稼げる「米国株」高配当投資』

▼楽天

http://msm.to/InO43Ec

【山さんのプロフィール】

・30歳代

・妻と子供の3人家族

・年収400万円（ボーナス込み）

・大学卒業後に約10年以上を社畜として過ごす

・独身時代に貯めたお金で株式投資を開始

・配当金や不労所得が大好物

・趣味はネット、読書、ゲーム、楽天経済圏の活用

※Amazonのアソシエイトとして、山さんの配当金DAYSは適格販売により収入を得ています。

