【総投資額30億円】プロ不動産投資家1日のルーティン　#shorts

【小原正徳】プロフィール

不動産投資家・事業家

株式会社不動産科学研究所 代表取締役

不動産業界の健全な発展に寄与すべくコミュニティとテクノロジーを活用した複数のプロジェクトを展開中。

東京大学文学部（思想文化学科）卒業後、ニートに。

時給1,000円のバイトで入った会社を3年で辞めて

リーマンショックの大不況のなか再び無職になる。

その後、不動産業界に転身し不動産管理業務に従事。

テナントのスナックのママのクレーム対応などに追われる。

不動産鑑定、不動産コンサルティングなどを経て

ゴールドマンサックスの不動産運用部に転職。

その間に手元資金100万円から不動産投資を開始。

本業と副業で収入を増やしながら不動産投資を継続。

独立して現在に至る。

一人で賃貸業だけやっていれば楽に食えていたものを

様々なプロジェクトを手掛けたがために仕事が廻らずスタッフを雇用。

そんな中でコロナショックにより収益の柱が吹っ飛ぶ事態に。

テレワークが続く中でさらに新規プロジェクトとしてYouTubeチャンネルを開設。

不動産鑑定士だが鑑定評価書は書けない。

宅建は5日勉強して合格したものの仕事で使わない知識は一切頭に残っていない。

特技は一夜漬け。

