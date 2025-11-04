【総投資額30億円】プロ不動産投資家1日のルーティン　#shorts

23時間 ago pikakichi2015@gmail.com

✅不動産投資アカデミー第4期説明会＆体験会

詳細はこちらこらから
https://rakunafudosan.com/entry/fkrr_y/

【開催日】
11月18日(土)14:00〜18:00
12月02日(土)14:00～18:00
12月13日(水)14:00～18:00

===========

YouTubeでのコラボ、取材、執筆などのご依頼やお問い合わせはこちらまで
shinkk-youtube@i-res.jp

【小原正徳】プロフィール

不動産投資家・事業家
株式会社不動産科学研究所 代表取締役

不動産業界の健全な発展に寄与すべくコミュニティとテクノロジーを活用した複数のプロジェクトを展開中。

東京大学文学部（思想文化学科）卒業後、ニートに。

時給1,000円のバイトで入った会社を3年で辞めて
リーマンショックの大不況のなか再び無職になる。

その後、不動産業界に転身し不動産管理業務に従事。
テナントのスナックのママのクレーム対応などに追われる。

不動産鑑定、不動産コンサルティングなどを経て
ゴールドマンサックスの不動産運用部に転職。

その間に手元資金100万円から不動産投資を開始。
本業と副業で収入を増やしながら不動産投資を継続。

独立して現在に至る。

一人で賃貸業だけやっていれば楽に食えていたものを
様々なプロジェクトを手掛けたがために仕事が廻らずスタッフを雇用。

そんな中でコロナショックにより収益の柱が吹っ飛ぶ事態に。

テレワークが続く中でさらに新規プロジェクトとしてYouTubeチャンネルを開設。

不動産鑑定士だが鑑定評価書は書けない。
宅建は5日勉強して合格したものの仕事で使わない知識は一切頭に残っていない。

特技は一夜漬け。

日々の気になる最新ニュースと一言解釈などをつぶやいているコハラ議長のTwitterはこちら
Twitter

【小原正徳公式サイト】
https://koharamasanori.com/

Contents

Related posts:

アトレティコ

【見ないと損】1億円の正しい使い方！9割の人が失敗する理由

2021年のSNS運用の全般【裏版note無料配布付き】

関連投稿:

  1. 【実践編：アセットアロケーション】ポートフォリオビジュアライザーの使い方｜PORTFOLIO VISUALIZER #shorts
  2. 貯金がなくてもFIREする方法3選 #投資 #お金 #お金の勉強
  3. 【これが現実】7000万円貯めてサイドFIREした結果…
  4. 財産を作るために最初にやるべきこと｜複利の真の威力は倍々ゲーム｜会社員×個人事業が最強の理由｜稼げる副業ジャンル＝HARMの法則｜無料オンライン米株冬期講座【米国株投資】2023.12.12
Tags: , , , ,

More Stories

生活防衛費って大事だよ？😳#投資 #投資初心者 #nisa #生活 #株式投資 #shorts

22時間 ago pikakichi2015@gmail.com

えっ、銀行も仮想通貨？！次の給料がスマホで変わるかも #ライフハック #雑学 #豆知識

2日 ago pikakichi2015@gmail.com

精神科医に学ぶ「3つの幸福」と「お金の使い方」の関係 #Short

3日 ago pikakichi2015@gmail.com

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

You may have missed

生活防衛費って大事だよ？😳#投資 #投資初心者 #nisa #生活 #株式投資 #shorts

22時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【総投資額30億円】プロ不動産投資家1日のルーティン　#shorts

23時間 ago pikakichi2015@gmail.com

えっ、銀行も仮想通貨？！次の給料がスマホで変わるかも #ライフハック #雑学 #豆知識

2日 ago pikakichi2015@gmail.com

精神科医に学ぶ「3つの幸福」と「お金の使い方」の関係 #Short

3日 ago pikakichi2015@gmail.com

【早く知りたかった】ChatGPTを賢くする魔法の言葉 #ライフハック

4日 ago pikakichi2015@gmail.com