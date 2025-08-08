【経験者が語る】「投資・副業・節約」何を最優先にすべき？実体験をもとに解説～不労所得・FIRE・経済的自由～
投資が危なくない、将来に必要であることを解説した動画
楽天証券・積立NISAで投資信託を購入する方法
積立NISAでおすすめの商品は？買うべき投資信託の探し方
私が「やらない理由」のマインドを持ち続けた話(過去の生配信)
初めてのふるさと納税のやり方！
楽天ふるさと納税を最大限効率的にやる方法解説
1:18 本動画の目次
1:43 節約とは？固定の削減、楽天電気、楽天アンリミット、生命保険、楽天ふるさと納税
5:16 投資を始めるための流れ、楽天証券口座開設・積立NISA・楽天カード
7:39 実践した副業は？ポイントサイト・ブログ・セドリ(転売)・Youtube
11:42 経済的にリターンが一番大きいのはどれ？アーリーリタイアのために
12:46 最優先に実践すべきことは？つながりを考えて行動しよう
経済的自由を目指したい、家計改善をしたい！人はそれぞれの理由があって
お金の勉強をします。しかしどれからはじめるべきなのか？何か助け船が
欲しい人は多いと思います。
ということで今回は「節約・副業・投資」すべてを実践している私が
それぞれの特徴や始めるための流れを紹介します。
同じ経済的自由・FIRE・セミリタイアを目指す身として頑張っていきましょう！
ぽんちよが運営する投資＆お金ブログ
～【投資家ぽんちよ】について～
私「ぽんちよ」は現在26歳の経済的自由・セミリタイア（アーリーリタイア）
を目指し投資・資