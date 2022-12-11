【米国株】2023年は急上昇となる可能性が高い理由３つ #shorts

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【自己紹介】
とむです！
・上智大学⇨リクルート⇨ITベンチャー⇨外資系コンサル⇨資産2000万で株式投資＆起業
・『稼ぐ』に関する知識を分かりやすく発信！
・得意分野：株式投資・投資信託・ETF・FX・キャリアアップ・副業・英語
仮想通貨(勉強中)・NFT(勉強中)
・目標：PC１台で稼ぎ続ける＆コロナ後に海外生活もしてみたい・・・
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