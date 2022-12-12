【節税】やらなきゃ損！税理士が選ぶ節税ランキングベスト10！【個人の税金編】
第9位 医療費控除
第8位 投資を節税に
第7位 年金の遡り納付
第6位 住宅ローン控除
第5位 ふるさと納税
第4位 開業費
第3位 専従者給与
第2位 副業で税金を操る
第1位 青色申告特別控除
ーーー関連動画ーーー
いまさら聞けない年末調整【完全版】
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副業 虎の巻【再生リスト】
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