【節税】やらなきゃ損！税理士が選ぶ節税ランキングベスト10！【個人の税金編】

30分 ago pikakichi2015@gmail.com

第10位 控除全般

第9位 医療費控除

第8位 投資を節税に

第7位 年金の遡り納付

第6位 住宅ローン控除

第5位 ふるさと納税

第4位 開業費

第3位 専従者給与

第2位 副業で税金を操る

第1位 青色申告特別控除

ーーー関連動画ーーー
いまさら聞けない年末調整【完全版】
▶️https://youtu.be/SAUhg7jlCrE

副業 虎の巻【再生リスト】
▶️ https://www.youtube.com/playlist?list=PLdvow3CjKbsFTsV_RQYLfuZJmoGY00tpC

●●●SNS・著書など●●●
サブチャンネル「大河内薫のしゃべり場」
→ https://www.youtube.com/channel/UCQiZduySOTSHb0IwWiRNdoQ

🔷大河内薫Twitter（税理士でフォロワー数日本一）
→ https://twitter.com/k_art_u

🔶著書：フリーランス税本
いま日本一売れてる税金本！82,000部突破！感謝！
→ https://amzn.to/2HYWMdK

🟩大河内薫公式LINE
イベント情報をどこよりも早くお届け！
→ https://lin.ee/nNPSe6c

👕オリジナルグッズ
税金チャンネルTシャツ
→ https://utme.uniqlo.com/jp/front/mkt/commodities/NgRUaCI?locale=ja

●●●●●●●●●●●●●●

ーーーチャンネル紹介ーーー
・日芸出身
・スーツを着ない
・カリアゲパーマ
・でも著者は日本一売れてる税金本…！

そんな”税理士の異端児 大河内薫”が…

「知って得するお金と税金のこと」
「世の中で話題のマネートレンドニュース」
「日本政府の闇」

を、”優しくPOPにわかりやすく！”ぶっちゃけ解説するマネーエンタメチャンネルです！
どんな話をするときも、誰にも忖度しません！

いま日本一売れている税金本（漫画）の著者で、「お金の話を誰にでもわかるように解説」するのがモットー！

もう「税金で損をした」なんて言わせない！
専門家からしっかりした知識を手に入れよう！

⭕️チャンネル登録はこちら ⭕️
https://www.youtube.com/channel/UCs7rJz4WvRVd0-PbXKiBi2Q?sub_confirmation=1

#税金チャンネル
#節税
#節税ランキング

Related posts:

働けなくなったらどうする？もしもの時の公的保障や生活防衛費、就業不能保険を考える。
【マイメイトのFX自動売買：4ヶ月目】損益公開のまとめ #shorts
【お金】普通にしてると破産する！40代のお金の増やし方

関連記事:

  1. 【小金持ち】会社員夫婦が31歳で資産5,000万円を貯めた方法【FIRE セミリタイア 貯金 投資】
  2. 【再現性あり】普通の年収300万円OLが30代で3,000万円を貯めて「ゆるFIRE」した方法【FIRE,セミリタイア】
  3. プロFPさん作成「ライフプラン表」が無料で役に立つ！
  4. 【実例紹介】1億円貯めてFIREして来年から海外移住する「マミさん」にインタビューしてみた【FIRE セミリタイア】
Tags: , , , ,

More Stories

【マイメイトのFX自動売買：5ヶ月目】損益公開のまとめ #shorts

7時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【2022年からほぼ全員対象】iDeCoは老後資金問題の解決策になるのか？よくある質問6つに回答【株式投資編】：（アニメ動画）第134回

8時間 ago pikakichi2015@gmail.com

第21回 【ジャンル別に1位だけを紹介】コスパが良いおすすめの掛け捨て保険4選【厳選】【貯める編】

9時間 ago pikakichi2015@gmail.com

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

You may have missed

【節税】やらなきゃ損！税理士が選ぶ節税ランキングベスト10！【個人の税金編】

30分 ago pikakichi2015@gmail.com

【マイメイトのFX自動売買：5ヶ月目】損益公開のまとめ #shorts

7時間 ago pikakichi2015@gmail.com

パパVS新しいパパ （ブルーレイディスク）

8時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【2022年からほぼ全員対象】iDeCoは老後資金問題の解決策になるのか？よくある質問6つに回答【株式投資編】：（アニメ動画）第134回

8時間 ago pikakichi2015@gmail.com

第21回 【ジャンル別に1位だけを紹介】コスパが良いおすすめの掛け捨て保険4選【厳選】【貯める編】

9時間 ago pikakichi2015@gmail.com