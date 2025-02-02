【第1回Q&A】FIRE達成のbeforeとafterについて

39分 ago pikakichi2015@gmail.com

#6000万円 #配当金 #資産 #サイドfire #セミリタイア #投資 #老後 #nisa #質疑応答
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・Amazon創業者ジェフ・ベゾスのお金を生み出す伝え方：カーマイン・ガロ (著), 鈴木ファストアーベント理恵 (翻訳)
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・スティーブ・ジョブズ I ：ウォルター・アイザックソン (著), 井口 耕二 (翻訳)
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2022年3月に33歳、資産3000万円でサイドFIREを開始しました。
今回は、第１回視聴者さんのQ&Aです。
「FIRE達成前後に関する質問」に回答します。
資産形成と自分の人生を生きるモチベーションアップになれば幸いです。

■ハピタス紹介リンク
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■関連動画
【人生は短い】あなたは自分の人生を生きているか？ │ FIREして本当に良かったと思う理由

【1000万ではダメ】資産3000万円で人生は変わった。

【事例付き】幸せなFIRE生活の築き方。退屈なFIRE生活に「ならない」ため、今から準備しておくこと。

■他チャンネルなど紹介した動画/記事
・なし

■参考文献など
・なし

■ブログ　元リーマン埼玉
＜URL＞
https://heibonrymankunbrog.com/

＜本動画関連ブログ＞
Q&A│第１回「FIRE前後について」

Q&A│第１回「FIRE前後について」

■目次
0:00 オープニング
1:21 質問①：FIREに必要な資産額
3:57 質問②：家族持ちのFIREについて
5:55 質問③：FIRE状態の今までに努力を継続できた理由
8:52 質問④：FIRE生活の最大の課題とその克服方法
11:25 質問⑤：会社員時代と時間の使い方の変化、FIREして良かった一番の理由

■元リーマン埼玉
【略歴】
・1988年生まれ独身
・中小企業診断士 / ファイナンシャルプランナー（2級FP）
・2022年3月にサイドFIRE開始
・30歳時は手取年収250万円の会社員
・33歳時に資産3000万円でセミリタイア

■動画のコンセプト
・再現性
→どんな方でも少しで…

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