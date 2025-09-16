【突破口】資産停滞期から抜け出すヒント！1000万からの加速

資産形成の壁にぶち当たっている人にぜひ参考にして欲しい内容です1000万円や3000万円に近づいたけどそこからうまく伸びていかないそういう方に停滞期を突破するヒントをお話ししています参考になれば嬉しいです

🔻 チャンネル登録はこちら

📺 @high-to-gold

投資×会社員の視点で「安定×成長」を両立するヒントを毎週発信中！

【お問い合わせ】

📩yu66655000@yahoo.co.jp

💬 コメント欄でのご意見・ご質問も大歓迎です！

「ここが気になった」

「うちはこうしてる」など、ぜひ気軽にコメントください😊

高評価・チャンネル登録が励みになります！

【免責事項】

若先生のお金の学校チャンネルでは、特定の金融商品を推奨したり、

売買の勧誘をしたりすることは一切ありません。

投資や金融の知識を深め、

マネーリテラシーを高めることを目的としています。

視聴者様はあくまでも自己責任において

投資判断をしてください。

ーーーーーーーーーオススメ動画ーーーーーーーーー

💰【配当金生活】毎月5万円の配当金までにやったこと



💵【思ってる10倍ヤバい】毎月10万円の積立投資の爆発力がエグい！



💸【圧倒的格差】資産を築ける人貧乏になる人の差はココです！



【富裕層ロードマップ】3000万円から富裕層を目指す道のりと労力https://youtu.be/iZTXie0zLPg

【プロフィール】

妻と娘２人の４人家族

医療職のため、リタイアするということより、仕事の時間や働き方を考え直すことで、部分的なセミリタイアを目標に日々投資や節約を頑張っています。

このチャンネルは

高配当株、セミリタイア、投資信託などを中心に動画を作成しています。

配当金での生活を夢見ています。

同じFIRE仲間などができればと思っています。

【資産運用方針】

生活防衛資金を残し、それ以外は金融資産に投資する

日本株は高配当株投資、米国株はインデックス投資及び高配当株投資、個別株など

基本的にはインデックス投資、高配当投資をメインに投資しつつ、流行りの銘柄にも少額投資をする。

基本姿勢は ガチホ（ホールド重視）

#配当金生活 #セミリタイア #高配当株 #高配当株投資 #若先生

この動画では、将来の生活を豊かにするための【fire】を視野に入れた【nisa】などの【etf】を活用した【sp500】への【資産運用】について解説します。将来に向けた資産形成を…