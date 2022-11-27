【積み立てNISA】減りすぎてさすがに絶句した・・・269万円の大金を投資した主婦の運用実績公開

5時間 ago pikakichi2015@gmail.com

★私がつみたてNISAをやっているのは楽天証券
無料口座開設はこちら↓
https://ad2.trafficgate.net/t/r/4/738/304862_380642/

★つみたてNISAの始め方のブログ記事
こちらで詳しくやり方を紹介しています↓
https://ririna1.com/nisa-how-to-get-started/

▼公式LINEはじめました▼
https://lin.ee/svAoeL3

▷このYouTubeチャンネルでは
・家計管理の方法
・家計簿公開
・主婦の投資話
・配当金生活
・高配当銘柄のポートフォリオ公開
などなど
「家計管理」×「投資」について
やっていることをメインに動画にしていきます(^^)/


▽チャンネル登録はコチラ▽
https://www.youtube.com/channel/UCfdR…

━プロフィール━━━━━━━
・りりな（新米ママ）
・3人家族
・都内アパート暮らし

日々の暮らしや家計管理、投資について動画を撮っています。
━━━━━━━━━━━━━━

▼ブログ▼
https://ririna1.com/

▼Instagram　毎日更新▼
https://www.instagram.com/kakemane/

▼voicy　音声配信を平日朝７時更新▼
https://voicy.jp/channel/2618

▼公式LINE　不定期に家計簿配布▼
https://lin.ee/svAoeL3

▼楽天ROOM▼
https://room.rakuten.co.jp/rakochan/i…

＃投資初心者　＃つみたてNISA　＃つみたてNISA初心者

Tags: , , , ,

More Stories

【準富裕層】資産5000万円への条件は？FIRE・小金持ちの特徴・生活は？

35分 ago pikakichi2015@gmail.com

【資産1.2億円】平均年収でもできた夫婦でFIRE！【節約,貯金,投資】

36分 ago pikakichi2015@gmail.com

【小金持ちはどんな人？】資産5,000万円以上の準富裕層の「典型例」を3つ解説【稼ぐ 実践編】：（アニメ動画）第151回

36分 ago pikakichi2015@gmail.com

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

You may have missed

【準富裕層】資産5000万円への条件は？FIRE・小金持ちの特徴・生活は？

35分 ago pikakichi2015@gmail.com

【資産1.2億円】平均年収でもできた夫婦でFIRE！【節約,貯金,投資】

36分 ago pikakichi2015@gmail.com

【小金持ちはどんな人？】資産5,000万円以上の準富裕層の「典型例」を3つ解説【稼ぐ 実践編】：（アニメ動画）第151回

36分 ago pikakichi2015@gmail.com

年金生活　年金暮らしの人が「所得税・住民税・相続税」を払わない裏ワザとは？ これであなたの「資産寿命」を延ばす！ 【ユアライフアップガイド】

36分 ago pikakichi2015@gmail.com

【意識低い系FIRE】驚異の再現性！普通の年収300万円OLが30代で3,000万円を貯めて「ゆるFIRE」した方法【FIRE セミリタイア ゆっくり解説】

2時間 ago pikakichi2015@gmail.com