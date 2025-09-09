【秋支度】家計と暮らしが整う9月〜11月に見直すといいこと。

0:00【目次 | 秋から始める家計と暮らしの見直し】2:22❶【家計を整える：節約・お金編】(16)2:37① ポイントカード・サブスクの断捨離（使ってないものは解約）3:34② 夏に高くなった電気代（冷房費）は、秋から節約意識を高める4:31③ 備蓄米を安く仕入れる5:25④ 秋の収穫祭や直売所を活用して食費を下げる6:20⑤ 夏で増えたレジャー費は、秋から予算を少し下げておく7:19⑥ 9月〜11月の特別支出（旅行・イベント）を前もって把握8:08⑦ 秋の衣替えで「服の数＝被服費の見直し」8:53⑧ 秋物・冬物を買う前にリセールアプリで不要品を売る9:39⑨ 秋のセールに流されない「買わないリスト」を作る10:26⑩ ふるさと納税を早めに計画する11:11⑪ 健康診断の結果から医療費の予算を再設定する12:00⑫ 冬前に保険のプランを点検（医療・火災保険）12:46⑬ NISAとiDeCoの積立額に無理がないかチェックする13:34⑭ 「年末出費予測リスト」を今のうちに書き出しておく (特別費として貯めておく)14:22⑮ 年末までのダイエット目標を立てる (暴飲暴食を防ぐ)15:14⑯ 年末までの“お金に関する目標”を見直す (資産目標や仕事・副業の目標など)

16:05❷【暮らしを整える：片付け・断捨離編】(14)

16:20① 夏用アイテムを綺麗にして収納する

17:12② 夏向け食材・調味料を消費する

18:00③ 靴箱の整理を行う

18:48④ 衣替えのタイミングで「1年着なかった服」は全て手放す

19:33⑤ 夏の思い出アイテムは、デジタル化して手放していく

20:18⑥ 思い出の写真や動画を、少しずつ整理しておく

21:03⑦ 読書の秋こそ、本棚の整理を行う

21:50⑧ キッチンの食材を総点検し、年内に使い切る計画を立てる

22:36⑨ 車や自転車のメンテナンスを行う

23:15⑩ 収納を秋・冬仕様に変更する（取り出しやすさ重視）

24:04⑪ 季節家電 (加湿器・ヒーター) の状態をチェックする

24:48⑫ 確定申告で必要な書類や領収書を少しずつまとめ、不要なモノは処分しておく

25:38⑬ 年内に「手放したいモノ」「売りたいモノ」をリスト化しておく

26:22⑭ 掃除道具をまとめて、年末掃除に備えておく

27:11❸【運気を整える：心・環境編】(15)

27:25① 窓を開けて秋の風を取り込み、空気を入れ替える

28:10② 金運アップのために財布の中身を整理する

28:59③ カーテンを洗って明るさと空気をリフレッシュ

29:43④ 家の四隅を掃除して「溜まった気」を流す

30:32⑤ 夏に溜まった疲れをとるために睡眠環境を整える

…