【秋支度】家計と暮らしが整う9月〜11月に見直すといいこと。
0:00【目次 | 秋から始める家計と暮らしの見直し】
2:22❶【家計を整える：節約・お金編】(16)
2:37① ポイントカード・サブスクの断捨離（使ってないものは解約）
3:34② 夏に高くなった電気代（冷房費）は、秋から節約意識を高める
4:31③ 備蓄米を安く仕入れる
5:25④ 秋の収穫祭や直売所を活用して食費を下げる
6:20⑤ 夏で増えたレジャー費は、秋から予算を少し下げておく
7:19⑥ 9月〜11月の特別支出（旅行・イベント）を前もって把握
8:08⑦ 秋の衣替えで「服の数＝被服費の見直し」
8:53⑧ 秋物・冬物を買う前にリセールアプリで不要品を売る
9:39⑨ 秋のセールに流されない「買わないリスト」を作る
10:26⑩ ふるさと納税を早めに計画する
11:11⑪ 健康診断の結果から医療費の予算を再設定する
12:00⑫ 冬前に保険のプランを点検（医療・火災保険）
12:46⑬ NISAとiDeCoの積立額に無理がないかチェックする
13:34⑭ 「年末出費予測リスト」を今のうちに書き出しておく (特別費として貯めておく)
14:22⑮ 年末までのダイエット目標を立てる (暴飲暴食を防ぐ)
15:14⑯ 年末までの“お金に関する目標”を見直す (資産目標や仕事・副業の目標など)
16:05❷【暮らしを整える：片付け・断捨離編】(14)
27:11❸【運気を整える：心・環境編】(15)
2:22❶【家計を整える：節約・お金編】(16)
2:37① ポイントカード・サブスクの断捨離（使ってないものは解約）
3:34② 夏に高くなった電気代（冷房費）は、秋から節約意識を高める
4:31③ 備蓄米を安く仕入れる
5:25④ 秋の収穫祭や直売所を活用して食費を下げる
6:20⑤ 夏で増えたレジャー費は、秋から予算を少し下げておく
7:19⑥ 9月〜11月の特別支出（旅行・イベント）を前もって把握
8:08⑦ 秋の衣替えで「服の数＝被服費の見直し」
8:53⑧ 秋物・冬物を買う前にリセールアプリで不要品を売る
9:39⑨ 秋のセールに流されない「買わないリスト」を作る
10:26⑩ ふるさと納税を早めに計画する
11:11⑪ 健康診断の結果から医療費の予算を再設定する
12:00⑫ 冬前に保険のプランを点検（医療・火災保険）
12:46⑬ NISAとiDeCoの積立額に無理がないかチェックする
13:34⑭ 「年末出費予測リスト」を今のうちに書き出しておく (特別費として貯めておく)
14:22⑮ 年末までのダイエット目標を立てる (暴飲暴食を防ぐ)
15:14⑯ 年末までの“お金に関する目標”を見直す (資産目標や仕事・副業の目標など)
16:05❷【暮らしを整える：片付け・断捨離編】(14)
16:20① 夏用アイテムを綺麗にして収納する
17:12② 夏向け食材・調味料を消費する
18:00③ 靴箱の整理を行う
18:48④ 衣替えのタイミングで「1年着なかった服」は全て手放す
19:33⑤ 夏の思い出アイテムは、デジタル化して手放していく
20:18⑥ 思い出の写真や動画を、少しずつ整理しておく
21:03⑦ 読書の秋こそ、本棚の整理を行う
21:50⑧ キッチンの食材を総点検し、年内に使い切る計画を立てる
22:36⑨ 車や自転車のメンテナンスを行う
23:15⑩ 収納を秋・冬仕様に変更する（取り出しやすさ重視）
24:04⑪ 季節家電 (加湿器・ヒーター) の状態をチェックする
24:48⑫ 確定申告で必要な書類や領収書を少しずつまとめ、不要なモノは処分しておく
25:38⑬ 年内に「手放したいモノ」「売りたいモノ」をリスト化しておく
26:22⑭ 掃除道具をまとめて、年末掃除に備えておく
27:11❸【運気を整える：心・環境編】(15)
27:25① 窓を開けて秋の風を取り込み、空気を入れ替える
28:10② 金運アップのために財布の中身を整理する
28:59③ カーテンを洗って明るさと空気をリフレッシュ
29:43④ 家の四隅を掃除して「溜まった気」を流す
30:32⑤ 夏に溜まった疲れをとるために睡眠環境を整える
…