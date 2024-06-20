【神アプリ】絶対得する♪節約アプリベスト10！節約生活の必需品/誰でもできる節約術

6時間 ago pikakichi2015@gmail.com

今回は私が愛用している節約アプリをご紹介します✨
どれも簡単にできて節約につながるものばかり💓ぜひ取り入れてみてください！

◆モッピー
下記URLより、紹介コード 「jPRMA1aa」を入れて無料登録🌼ミッションクリアで2000ポイント貰えます✨
https://pc.moppy.jp/entry/invite.php?invite=jPRMA1aa

◆メルカリ
紹介コード「JUL939」を入れ新規登録すると500円分のポイントがもらえます✨

◆スマートニュース
紹介コードOSE90K（ｵｰｴｽｲｰｷｭｰｾﾞﾛｹｰ）を入れ新規登録すると、セブンのワッフルコーンソフトクリーム無料クーポンがもらえます✨

◆関連動画
難易度0のメルカリせどり
https://youtu.be/3W1ennIXPyY

◆このチャンネルについて
平凡な家庭でも、結婚10年で3000万円貯められた節約術をアップ中！
コミュニティページでは随時お得情報を配信していますので、チャンネル登録もよろしくお願いします🌿

◆インスタ
https://www.instagram.com/peach_setuyaku
お得情報やセール情報を配信中！

◆サブチャンネル
https://youtube.com/channel/UC2zDTrgRqdAXK6QiiWTLUig
中学生くらいまでのお子さんがいる方向けの節約チャンネル👧🏻
教育費やレジャー費の節約術などをご紹介♪

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