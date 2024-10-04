【生活費激減】節約オタクが実践した家計改善と節約習慣。節約オタクふゆこ | 貯蓄 | お金の使い方 | 片付け術 | 副業術 |
0:00オープニングトーク
4:41プロフィール
4:47今日のGOOD & NEW
9:04本題：ラジオコラボ対談
9:18ゲスト：節約オタクふゆこさん
1:00:44エンディングトーク
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●Minimalist Takeruのストーリー
2015年、難病で無職になり、貯金ゼロ・借金生活の人生どん底から、所有物の99%を捨てて人生をリセット。ミニマリスト生活を始める。2017年12月YouTube活動を開始。ミニマリストの暮らし方や思考、持ち物、ルーティン、片付け術、家計管理、資産形成、時間術、暮らしの中での気づきなど、多くの「実例」や「実践的方法」を発信しています。
●Minimalist Takeru (ミニマリスト タケル)のSNS
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●Minimalist Takeruの書籍
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③貯まらない生活はもうやめよう！モノを手放すだけで増える「お金と幸せの法則」
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#ミニマリスト#片付け#断捨離
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BGM：Epidemic sound
OP映像引用元：https://youtube.com/@TokyoSimpleLife?si=xxGosVYqegWwBfdO
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