【生活費激減】節約オタクが実践した家計改善と節約習慣。節約オタクふゆこ | 貯蓄 | お金の使い方 | 片付け術 | 副業術 |

25分 ago pikakichi2015@gmail.com

【動画の目次】
0:00オープニングトーク
4:41プロフィール
4:47今日のGOOD & NEW
9:04本題：ラジオコラボ対談
9:18ゲスト：節約オタクふゆこさん
1:00:44エンディングトーク

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【ふゆこさんのSNSはコチラ】
YouTube▶︎https://youtube.com/@fuyuko_money?si=_1JWhVqrN3sXpYRg

書籍▶︎貯金はこれでつくれます
https://amzn.asia/d/1NMdrDT

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●Minimalist Takeruのストーリー
2015年、難病で無職になり、貯金ゼロ・借金生活の人生どん底から、所有物の99%を捨てて人生をリセット。ミニマリスト生活を始める。2017年12月YouTube活動を開始。ミニマリストの暮らし方や思考、持ち物、ルーティン、片付け術、家計管理、資産形成、時間術、暮らしの中での気づきなど、多くの「実例」や「実践的方法」を発信しています。

●Minimalist Takeru (ミニマリスト タケル)のSNS
https://linktr.ee/Minimalist_Takeru
(※お仕事のご依頼は、Instagram又はXのDMにお願い致します)
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

●Minimalist Takeruの書籍
①月10万円でより豊かに暮らすミニマリスト生活
https://amzn.to/36cu7fJ

②月10万円でより豊かに暮らすミニマリスト整理術
https://amzn.to/365wMI6

③貯まらない生活はもうやめよう！モノを手放すだけで増える「お金と幸せの法則」

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#ミニマリスト#片付け#断捨離
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BGM：Epidemic sound

OP映像引用元：https://youtube.com/@TokyoSimpleLife?si=xxGosVYqegWwBfdO

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