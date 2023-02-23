【理想の貯金額】月〇万貯金できれば超優秀です！資産を増やす貯金額を4レベル解説！【積立NISA iDeCo 貯金】

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0:59 日本人の貯蓄率のデータ
3:22 ①手取りの5％を貯金する
4:54 ②手取りの10％を貯金する
8:14 ③手取りの25％を貯金する
10:22 ④月10〜15万円で生活、残りを全て貯金する
14:27 まとめ

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自己紹介
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節約貯金、たまに投資😋

・田舎に住んでる20代元会社員
・節約10回以上失敗したけど、ついに成功！
・年間300万貯金できた！
・1000万貯金達成！

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