【理想の貯金額】月〇万貯金できれば超優秀です！資産を増やす貯金額を4レベル解説！【積立NISA iDeCo 貯金】

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0:00 intro

0:59 日本人の貯蓄率のデータ

3:22 ①手取りの5％を貯金する

4:54 ②手取りの10％を貯金する

8:14 ③手取りの25％を貯金する

10:22 ④月10〜15万円で生活、残りを全て貯金する

14:27 まとめ

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自己紹介

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・田舎に住んでる20代元会社員

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