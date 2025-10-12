【現代の新資産】SNSフォロワーは、土地・お金・株式に匹敵する「資産」です：（アニメ動画）第191回

00:00 intro
00:18 質問：稼ぐ力を伸ばすために何からスタートすればよいか？
00:40 結論： 稼ぐ力を伸ばす最初の一歩としておすすめなのは、SNS運用
02:08 フォロワーは現代の資産と言える理由
03:37 └①スキルの証になるから
04:42 └②信用の証になるから
06:20 └③人的資本のタネになるから
07:23 まとめ：SNS運用に取り組むことはゼロ円でできる自己投資
08:03 SNS運用で重要なこと

について解説しています。

