【現代の新資産】SNSフォロワーは、土地・お金・株式に匹敵する「資産」です：（アニメ動画）第191回

00:00 intro00:18 質問：稼ぐ力を伸ばすために何からスタートすればよいか？00:40 結論： 稼ぐ力を伸ばす最初の一歩としておすすめなのは、SNS運用02:08 フォロワーは現代の資産と言える理由03:37 └①スキルの証になるから04:42 └②信用の証になるから06:20 └③人的資本のタネになるから07:23 まとめ：SNS運用に取り組むことはゼロ円でできる自己投資08:03 SNS運用で重要なこと

