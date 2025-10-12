【現代の新資産】SNSフォロワーは、土地・お金・株式に匹敵する「資産」です：（アニメ動画）第191回
00:18 質問：稼ぐ力を伸ばすために何からスタートすればよいか？
00:40 結論： 稼ぐ力を伸ばす最初の一歩としておすすめなのは、SNS運用
02:08 フォロワーは現代の資産と言える理由
03:37 └①スキルの証になるから
04:42 └②信用の証になるから
06:20 └③人的資本のタネになるから
07:23 まとめ：SNS運用に取り組むことはゼロ円でできる自己投資
08:03 SNS運用で重要なこと
について解説しています。
—————————————
▼オンラインコミュニティ『リベシティ』
https://site.libecity.com/
▼リベ大ブログ
『【現代の新資産】SNSフォロワーが土地・金・株式に匹敵する「資産」である3つの理由』
★リベ大が本になりました！
Amazon
https://amzn.to/2VztyaF
楽天
https://books.rakuten.co.jp/rb/16310040/
—————————————
【関連資料】
「令和2年通信利用動向調査の結果」（総務省）
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin02_02000154.html
「インフルエンサー採用」（OWNDAYS）
https://www.odsaiyou.com/influencer/
【関連動画】
第11回 学長流「儲かるサイト」「稼げるサイト」の作り方 【稼ぐ 実践編】
第49回 相手を喜ばせる〜スポンサーになりたいブログってどんなん？〜【お金の勉強 初級編 】
第19回 何かを始める時の不安との向き合い方、稼ぐマインドとは？【人生論】
—————————————-
▼動画資料作成ツール「MindMeister（マインドマイスター）」
https://www.mindmeister.com/?r=571381
—————————————-
▼リベ大おすすめサービス一覧
▼リベ大おすすめ書籍一覧
—————————————-
Tweets by freelife_blog
◆インスタグラム
http://instagram.com/freelife_blog
◆公式ブログ
https://liberaluni.com/
—————————————-
～まずはこのリストの動画からチェック～
お金の勉強初級編-初めての方はここから-
——…