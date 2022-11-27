【準富裕層】資産5000万円への条件は？FIRE・小金持ちの特徴・生活は？

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私「ぽんちよ」は現在28歳の経済的自由・セミリタイア（アーリーリタイア）

を目指し投資・資産運用を行う20代投資家です。投資対象としては

～日本株、米国株、投資信託、積立NISA、iDeCo～

となっており、高配当株を権利確定前に売却するという独自の投資法も行っています。

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最初の会社からは転職を経験して、現在は北陸の職場で

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