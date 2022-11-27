【毎月いくら？】月〇万の積立投資で、人生が変わります

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私「ぽんちよ」は現在28歳の経済的自由・セミリタイア（アーリーリタイア）

を目指し投資・資産運用を行う20代投資家です。投資対象としては

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となっており、高配当株を権利確定前に売却するという独自の投資法も行っています。

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