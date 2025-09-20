【残された家族へ】迷惑をかけない為に 遺言書は通過点 書いてから自分の終活のスタート #遺言書 #終活 #お金
大切な家族に迷惑をかけないために
自分のできる範囲で終活を
① 終活は思いついた時に始める
② 終活は前向きな準備、やり残した事をやる
③ まずは家の片付けから始めて思考をクリアに
④ 延命治療の有無などをしっかりと伝える
⑤ 葬儀はあらかじめ決めていく
⑥ 自分でできない事は迷わず専門家に
終活にも段取りを、対策で家族に迷惑がかからない
納得のいく人生を送る事が出来る人は、そうそういませんが、今後の人生を後悔なく生きる事は可能になります
誰かに迷惑をかけない、今元気なうちに行きたい所、やりたい事を想いついた時にすぐにメモしていき、実行をしていきましょう
後悔先に立たずと言われるように、死ぬ寸前にあれがやりたかったという事を減らしていきましょう
そのためにも健康面やちょっとお金が必要と見えてきたら、そのことも一緒に解決していき、日々の笑顔に繋げて後悔のない人生に
このチャンネルでは、終活のことや日々の健康管理法、多くお方の悩み解決を配信しています
私自身、福岡県で終活アドバイザーをしており、老後お金の不安や健康の悩みの解消、片付け方、副業や資産運用をして年金＋αお手伝いをしています。
