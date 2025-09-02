【次のステージへ】娘が生まれ資産5000万円貯まったので今後の活動と人生について話します
ついに先日、目標だった資産額を突破できました。
ここからは本来の目的である「人生を楽しむ」のフェーズに移行したいと思います。
本動画では、資産形成の優先度を下げる結論に至った思考過程をお話していきます。
◆目次
00:00 前語り
01:21 今後の変化①
08:58 今後の変化②
10:07 今後の変化③
16:38 今後の変化④
20:59 今後の変化⑤
24:31 まとめ
25:37 おまけ
◆プロフィール
がまぐち夫婦と申します。
★夫婦で月7万円生活
★5年半で5,000万円の資産形成に成功（副業収益を除くと3100万円）
★本業収入から月40万円積立投資
★35歳までにセミリタイアが目標
「楽しく・無理なく」を大切にしながら節約しています。
このチャンネルでは、私たちの実体験を踏まえて、無理なくできる節約・貯金・投資について発信していきます。
少しでも興味を持…
