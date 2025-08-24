【桐谷さんの投資鉄則】EXIT・りんたろー。も驚き…損切りを一切しない理由／投資初級者はNTTとソフトバンクを買うべし／日本最大級のお金イベント資産運用EXPOとコラボ（マネースキルセット）
＜目次＞
00:00 ダイジェスト
01:22 失敗しない銘柄選び「3つの掟」
08:05 株未経験者にソフトバンクがいい理由
16:57 なぜ今、優待株投資なのか？
21:56 桐谷さんの預貯金は？
＜出演＞
りんたろー。（EXIT／お笑いタレント)
国山ハセン（PIVOTプロデューサー）
＜ゲスト＞
桐谷広人（将棋棋士／投資家）
▼MONEY SKILL SETとは？▼
人生100年時代と言われる今、30代からでも資産運用は遅くない。EXIT・りんたろー。と国山ハセンが「株・保険・住宅」など資産運用にまつわるスキルセットを一流のプロの講義を通じて“超大真面目”に学んでいく。
