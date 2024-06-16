【本音】貯金したければこれをやれ。30代で8000万円貯まった秘訣【貯金 投資 新NISA】

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ーーーー目次ーーーー

00:00 intro

01:44 我が家の資産形成術

03:38 資産形成の秘訣①

06:13 資産形成の秘訣②

07:57 資産形成の秘訣③

11:17 資産形成の後悔①

14:30 資産形成の後悔②

16:28 資産形成の後悔③

18:05 お知らせ&まとめ

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