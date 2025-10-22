【朗報】投資で●万貯めれば、人生勝ち組です…！年代別の貯めるべき金額
0:00 新NISAで最大いくら資産を増やせる？
0:52 本動画の目次
1:09 老後資金いくら？新NISAだけで可能？3:16 切り崩した場合の必要な資産額は？
4:28 資産3000万を超えるのに必要な積立額
8:25 60歳までに切り崩しで必要な資産額
12:27 FIRE・不労所得で生活できる資産額
