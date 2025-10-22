【朗報】投資で●万貯めれば、人生勝ち組です…！年代別の貯めるべき金額

0:00 新NISAで最大いくら資産を増やせる？
0:52 本動画の目次
1:09 老後資金いくら？新NISAだけで可能？3:16 切り崩した場合の必要な資産額は？
4:28 資産3000万を超えるのに必要な積立額
8:25 60歳までに切り崩しで必要な資産額
12:27 FIRE・不労所得で生活できる資産額

～【投資家ぽんちよ】について～
私「ぽんちよ」は現在31歳の経済的自由・セミリタイア（アーリーリタイア）
を目指し投資・資産運用を行う投資家です。投資対象としては
～日本株、米国株、投資信託、積立NISA、iDeCo～
となっており、高配当株を権利確定前に売却するという独自の投資法も行っています。
投資における武器は家計簿を駆使した節約！＆副業！
楽天ポイントセドリ、Youtube、ブログ、電脳セドリに挑戦中ですが
どれかで芽が出ることを信じて努力中！

最初の会社からは転職を経験して、現在は北陸の職場で
のびのびとサラリーマンやってます、幸せです
これからもお金や投資に関わること、
（投資初心者向けの証券口座の使い方解説動画など）
副業・セミリタイアに関わることを発信していくので
ぜひチャンネル登録お願いします
「ぽんちよ」です…。「ポンチョ」じゃないのでご注意を…

