【朗報】大金持ちは無理でも「小金持ち」になら誰でもなれる理由【お金の勉強 初級編】（アニメ動画）：第1回
【朗報】大金持ちは無理でも「小金持ち」になら誰でもなれる理由を解説
00:00 intro
00:09 「小金持ち」になら誰でもなれる
00:45 「大金持ち」と「小金持ち」の違い
03:04 「お金持ち」になれるかどうかを決める３つの要素
05:09 「大金持ちになる方法」と「小金持ちになる方法」
05:14 └大金持ちなるには
07:17 └小金持ちになるには
14:01 まとめ
について解説しています。
