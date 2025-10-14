【月3万円の配当金の1歩】日本の高配当株投資の始め方【株式投資編】：（アニメ動画）第104回
◆SBIネオモバイル証券
https://www.sbineomobile.co.jp/lp/point01/?cid=mac_aff
※2022年9月26日、株式会社SBIネオモバイル証券は、株式会社SBI証券と経営統合することが発表されました。
これに伴い、SBIネオモバイル証券の新規口座開設は2022年10月7日をもって受付が停止されています。
※なお、2022年10月時点では、新しく投資を始める人に最もおすすめの証券口座は【SBI証券】です。
◆最大手・国内株式個人取引シェアNo.1の証券口座
【SBI証券】
https://h.accesstrade.net/sp/cc?rk=0100nqa300geuv
✓口座開設・口座維持手数料無料
✓取引手数料業界最安クラス
✓国内株・外国株、トップクラスの豊富な投資先
『リベ大ブログ：SBI証券の口座開設手順を解説』
◆初心者にも操作しやすく圧倒的におすすめの証券口座
【楽天証券】
https://ad2.trafficgate.net/t/r/1222/738/299925_374660
✓優良米国ファンドが購入可能
✓手数料が業界最安クラス＆楽天ポイントで支払える
✓楽天ポイントで株が買える
『リベ大ブログ：楽天証券の口座開設方法・積立投資の開始手順を徹底解説！』
—————————————
00:00 intro
00:07 今日のテーマ：月3万円の配当金の1歩、日本の高配当株投資の始め方について
01:05 今日の動画の内容について
01:23 高配当株投資の魅力
01:26 └①計算しやすい
02:36 └②完全な不労所得
03:30 └③元本も配当金も成長していく可能性がある
05:06 高配当株投資の基本
08:28 高配当株投資の始め方
08:46 └①投資目的、リスク許容度を確認
10:36 └②ポートフォリオのルールを決める
12:56 └③口座開設して投資を始める
14:32 SBIネオモバイル証券を利用する日本株投資のメリット/デメリット
21:38 本日のおさらい
について解説しています。
※この動画は、【こびと株.com】との提携コンテンツとして配信しています。
【こびと株.com】
https://kobito-kabu.com/
—————————————
▼オンラインコミュニティ『リベシティ』
https://site.libecity.com/?referral=yt
▼リベ大ブログ
【夢の配当金】高配当株投資の基本とおすすめの投資先を解説！
https://liberaluni.com/high-d…