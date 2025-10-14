【月3万円の配当金の1歩】日本の高配当株投資の始め方【株式投資編】：（アニメ動画）第104回

※この動画には広告・プロモーションが含まれており、当概要欄のリンクにはアフィリエイトリンクが含まれています。

※2022年9月26日、株式会社SBIネオモバイル証券は、株式会社SBI証券と経営統合することが発表されました。

これに伴い、SBIネオモバイル証券の新規口座開設は2022年10月7日をもって受付が停止されています。

00:00 intro

00:07 今日のテーマ：月3万円の配当金の1歩、日本の高配当株投資の始め方について

01:05 今日の動画の内容について

01:23 高配当株投資の魅力

01:26 └①計算しやすい

02:36 └②完全な不労所得

03:30 └③元本も配当金も成長していく可能性がある

05:06 高配当株投資の基本

08:28 高配当株投資の始め方

08:46 └①投資目的、リスク許容度を確認

10:36 └②ポートフォリオのルールを決める

12:56 └③口座開設して投資を始める

14:32 SBIネオモバイル証券を利用する日本株投資のメリット/デメリット

21:38 本日のおさらい

について解説しています。

※この動画は、【こびと株.com】との提携コンテンツとして配信しています。

【こびと株.com】

https://kobito-kabu.com/

