【月3万円の配当金の1歩】日本の高配当株投資の始め方【株式投資編】：（アニメ動画）第104回

6時間 ago pikakichi2015@gmail.com

※この動画には広告・プロモーションが含まれており、当概要欄のリンクにはアフィリエイトリンクが含まれています。

◆SBIネオモバイル証券
https://www.sbineomobile.co.jp/lp/point01/?cid=mac_aff
※2022年9月26日、株式会社SBIネオモバイル証券は、株式会社SBI証券と経営統合することが発表されました。
これに伴い、SBIネオモバイル証券の新規口座開設は2022年10月7日をもって受付が停止されています。
※なお、2022年10月時点では、新しく投資を始める人に最もおすすめの証券口座は【SBI証券】です。

◆最大手・国内株式個人取引シェアNo.1の証券口座
【SBI証券】
https://h.accesstrade.net/sp/cc?rk=0100nqa300geuv
✓口座開設・口座維持手数料無料
✓取引手数料業界最安クラス
✓国内株・外国株、トップクラスの豊富な投資先

『リベ大ブログ：SBI証券の口座開設手順を解説』

【簡単】SBI証券の口座開設手順を解説してみた（初心者向け）

◆初心者にも操作しやすく圧倒的におすすめの証券口座
【楽天証券】
https://ad2.trafficgate.net/t/r/1222/738/299925_374660
✓優良米国ファンドが購入可能
✓手数料が業界最安クラス＆楽天ポイントで支払える
✓楽天ポイントで株が買える

『リベ大ブログ：楽天証券の口座開設方法・積立投資の開始手順を徹底解説！』

【初心者向け】楽天証券の口座開設方法・積立投資の開始手順を徹底解説！【メリット多数】

—————————————

00:00 intro
00:07 今日のテーマ：月3万円の配当金の1歩、日本の高配当株投資の始め方について
01:05 今日の動画の内容について
01:23 高配当株投資の魅力　
01:26 └①計算しやすい
02:36 └②完全な不労所得
03:30 └③元本も配当金も成長していく可能性がある
05:06 高配当株投資の基本　
08:28 高配当株投資の始め方　
08:46 └①投資目的、リスク許容度を確認　
10:36 └②ポートフォリオのルールを決める　
12:56 └③口座開設して投資を始める　
14:32 SBIネオモバイル証券を利用する日本株投資のメリット/デメリット　
21:38 本日のおさらい

について解説しています。

※この動画は、【こびと株.com】との提携コンテンツとして配信しています。
【こびと株.com】
https://kobito-kabu.com/

—————————————

▼オンラインコミュニティ『リベシティ』
https://site.libecity.com/?referral=yt

▼リベ大ブログ
【夢の配当金】高配当株投資の基本とおすすめの投資先を解説！
https://liberaluni.com/high-d…

Contents

Related posts:

ビットコインで1日で月給超え！？営業38歳サラリーマンが仮想通貨で人生変わった話【2025年7月11日】 #bitcoin #全財産

観月ありさ

老後介護問題！施設費は払えないし、在宅でも診れない場合は？

関連投稿:

  1. ウォーレンバフェットの名言3 #ビットコイン #お金 #米国株 #投資 #名言 #仮想通貨
  2. 【3000万円と違う】資産5000万円目前の心境 │ ポートフォリオ │ 5000万円までの道のり
  3. 【完全版】会社を辞めたあとの手続き５選【見たら100万円を得する】
  4. 300万〜1000万年収別リアルな生活の違い
Tags: , , , ,

More Stories

【給料仕分け】営業39歳サラリーマンの月給23万円を用途別に分けてみた。 #給料仕分け #営業 #39歳

3時間 ago pikakichi2015@gmail.com

楽天経済圏に移行して400万円分の資産所得を得る方法【お金の勉強　初級編】（アニメ動画）：第6回

4時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【大丈夫！】50代貯金0円からでも老後の資産形成を間に合わせる具体的な方法【資産運用/副業/つみたてNISA/iDeCo】

5時間 ago pikakichi2015@gmail.com

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

You may have missed

【給料仕分け】営業39歳サラリーマンの月給23万円を用途別に分けてみた。 #給料仕分け #営業 #39歳

3時間 ago pikakichi2015@gmail.com

楽天経済圏に移行して400万円分の資産所得を得る方法【お金の勉強　初級編】（アニメ動画）：第6回

4時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【大丈夫！】50代貯金0円からでも老後の資産形成を間に合わせる具体的な方法【資産運用/副業/つみたてNISA/iDeCo】

5時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【月3万円の配当金の1歩】日本の高配当株投資の始め方【株式投資編】：（アニメ動画）第104回

6時間 ago pikakichi2015@gmail.com

全財産624万円を仮想通貨ビットコインに投資した営業38歳サラリーマン【2025年2月28日】 #bitcoin #全財産

7時間 ago pikakichi2015@gmail.com