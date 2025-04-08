【月3万円の配当金】今から日本高配当株始めるならこの29銘柄【2025年4月利回りランキング】

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1:21 注意点
2:47 最近の株価指数・円建て米国高配当株
└3:28 円とドルで見た日経平均
└4:29 円建てSPYD・VYM・HDV
6:21 新規登場銘柄
└7:49 気になった1銘柄の財務まとめ
12:18 もし今月から始めるなら
17:50 おまけ
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