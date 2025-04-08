【月3万円の配当金】今から日本高配当株始めるならこの29銘柄【2025年4月利回りランキング】

31分 ago pikakichi2015@gmail.com

※この動画には広告・プロモーションが含まれており、当概要欄のリンクにはアフィリエイトリンクが含まれています。

🔽SBI証券
https://ad2.trafficgate.net/t/r/635/1025/306613_382830/0/FUYU250404
✅取引手数料業界最安クラス
✅国内株・外国株、トップクラスの豊富な投資先

🔽楽天証券
https://ad2.trafficgate.net/t/r/2/738/306613_382830/0/FUYU250404
✅投資信託の手数料が業界最安クラス
✅「かぶミニ」で日本株の単元未満株手数料「0円(無料)」
※適用には手数料コース「ゼロコース」の選択が必要
✅操作しやすい画面

🔽書籍「貯金はこれでつくれます」
✅1,540円（税込）
✅書店・Amazon・楽天市場で発売中！
Amazon：https://amzn.to/47S8yQl
楽天：https://a.r10.to/hNRuuB

________________________
SNS
________________________
🔽 voicy
https://voicy.jp/channel/827814
🔽 Twitter
https://twitter.com/fuyuko190
🔽 ブログ
https://www.fuyuko190.com/

________________________
家計管理
________________________
🔽利用率No.1の家計簿アプリ
PR【マネーフォワードME】
Apple ストア・Googleストアはこちら：https://is.gd/axIsaF
✅無料の範囲で十分使える！
✅利用者が平均27,848円の収支改善を実感！
✅私も使っている最強家計簿アプリです

________________________
その他
________________________
🔽この動画のブログ版はこちら

【月3万円の配当金】今から日本高配当株始めるならこの29銘柄【2025年4月利回りランキング】

🔽お仕事の依頼・お問い合わせはこちら

お問い合わせ


※質問はコメントでお願いいたします。

________________________
タイムスタンプ
________________________
0:00 intro
1:21 注意点
2:47 最近の株価指数・円建て米国高配当株
└3:28 円とドルで見た日経平均
└4:29 円建てSPYD・VYM・HDV
6:21 新規登場銘柄
└7:49 気になった1銘柄の財務まとめ
12:18 もし今月から始めるなら
17:50 おまけ

________________________
おすすめ動画
________________________
🔽今回の動画中に紹介した動画
↓ 【操作画面で解説】SBI証券口座開設/入金方法/積立設定を完全ガイド【積立NISA 新NISA クレカ積立 三井住友カード 】

↓【操作画面で解説】楽天証券口座開設/入金方法/積立設定を完全ガイド【積立NISA 新NISA クレカ積立 楽天カード 】

↓【新NISAで配当生活】日本&米国高…

Related posts:

私が見たい
【買い場】上昇期待の人気ETFトップ5 #shorts
【重要】お金をかけずに豊かさで溢れた暮らしをする9つのヒント

関連記事:

  1. 【意識低い系FIRE】驚異の再現性！普通の年収300万円OLが30代で3,000万円を貯めて「ゆるFIRE」した方法【FIRE セミリタイア ゆっくり解説】
  2. 【人生変わる】車椅子パパが資産1000万円をつくるまでにやったこと５選【再現性あり】
  3. お金が貯まらない人の特徴７選
  4. 【配当5.6％】SBI証券の投資信託、配当金が発表されました…！タコ足配当の危険？
Tags: , , , ,

More Stories

【子なし夫婦 FIRE】2000万まであと少し？DINKsの我が家が資産1800万までに実際にやってきたこと40選！

1日 ago pikakichi2015@gmail.com

【サイドFIREから2年ほど】投資家男子の1日｜株取引｜自炊｜散歩する日々

3日 ago pikakichi2015@gmail.com

PayPalの明細書を見ると口座残高が900京円に！？その理由とは！#shorts

3日 ago pikakichi2015@gmail.com

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

You may have missed

【月3万円の配当金】今から日本高配当株始めるならこの29銘柄【2025年4月利回りランキング】

31分 ago pikakichi2015@gmail.com

【子なし夫婦 FIRE】2000万まであと少し？DINKsの我が家が資産1800万までに実際にやってきたこと40選！

1日 ago pikakichi2015@gmail.com

【サイドFIREから2年ほど】投資家男子の1日｜株取引｜自炊｜散歩する日々

3日 ago pikakichi2015@gmail.com

PayPalの明細書を見ると口座残高が900京円に！？その理由とは！#shorts

3日 ago pikakichi2015@gmail.com

【借金6億円】そんなに借金して、奥さんに怒られない？

3日 ago pikakichi2015@gmail.com