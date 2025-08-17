【旧版】老後資産は必要ない？60代貯金ゼロでも暮らせる方法を徹底解説！

こちらは旧版です。最新の【音声改善版】はこちら▶https://youtu.be/Bq51k5E4z_I

📜 動画説明

老後資金は本当に必要ないの？60代で貯金ゼロでも暮らせる方法を、日本の制度×海外の節約術でやさしく解説！高額療養費制度や年金、支出削減のコツ、緊急資金の作り方まで具体的に紹介します。フィスカー先生流の「必要額を減らす暮らし方」もお届け♪

⏱ タイムスタンプ

00:00 老後資金は本当に必要ない？結論とリスクの現実

02:02 年代別の貯金額の実態（60代ゼロ・50代2000万達成率）

05:50 老後お金がない場合の生活と影響

09:00 公的制度を知れば「老後死ぬしかない」は誤解

13:29 「老後2000万円いらない」が可能な条件とまとめ

👀 この動画がおすすめな人

• 老後資金が不安で準備方法を知りたい人

• 年金や公的制度を活用したい人

• 支出を減らして暮らす方法に興味がある人

• フィスカー先生の節約術を知りたい人

• お金の不安を減らして心豊かに暮らしたい人

📚 海外の専門家の書籍名

Jacob Lund Fisker『Early Retirement Extreme: A Philosophical and Practical Guide to Financial Independence』

▶https://amzn.to/45ugLtU

🔍 参考元（国の機関サイトなど）

• 金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査」

• 厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業の概況」

• 総務省「家計調査」

• 厚生労働省「高齢期の生活実態調査」

• 金融庁「つみたてNISA」公式サイト

