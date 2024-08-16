【新NISA完全対応】最新版ほったらかし投資術を解説【NISA/iDeCo】
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2:13 目次
2:37 「ほったらかし投資術」のすごいところ
└ 5:38 ほったらかし投資とは？
7:26 ほったらかし投資術6ステップ
└ 8:26 ①生活費3〜6ヶ月分を貯金
└ 13:32 ②1年で最悪1/3減って良い金額をリスク資産へ
└ 21:22 ③無リスク資産は銀行預金or個人向け国債変動金利型10年満期へ
└ 24:41 ④リスク資産はeMAXIS Slim全世界株式へ
└ 28:36 ⑤iDeCo、新NISA ⑥積立を活用
29:19 典型的な失敗パター…
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