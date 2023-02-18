【新NISAシミュレーション】2023年の今から投資すべし

1時間 ago pikakichi2015@gmail.com

新NISAの解説動画は見かけますが、入金力別のシミュレーションをしている動画を見なかったので、作成しました。

結論はタイトルの通り、今から投資するのがベストです。
また、特定口座は新NISAが始まったら売却して、新NISAで買い直すといいでしょう。

▼新NISAシミュレーション結果
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mMmyMjitiepZfNA6qYvLSZNlh_sTPUzr4hVfcpX_kLw/edit?usp=sharing

▼【資産公開_2023年1月】少ないお金でのんびり暮らしているチラマネTVの投資実績

————————————–

【noteメンバーシップ：投資家のウラ側】
https://note.com/akira_nonbiri/
◆料金
・月額300円（初月無料）
・いつでも退会可能です。

◆参加者にとって良いこと
・ほったらかし投資家を卒業できる
・ポートフォリオを自分で作れるようになる
・株式、国債、暗号資産、コモディティ（金など）に分散投資ができる

◆対象：投資未経験、投資初心者
・ほったらかし投資に不安
・分散投資に興味がある

◆記事の内容（月4本以上）
・積立投資およびスポット投資の売買内容
・ミニコラム

◆VOOの検討（見本記事：無料）
https://note.com/akira_nonbiri/n/nce86d0ac4d49

◆メンバーシップの説明記事（無料）
https://note.com/akira_nonbiri/n/nec0a2a4516f5

————————————–

00:00　オープニング
00:52　視聴者の悩み
01:12　本日の内容と学び
01:43　自己紹介
02:02　note始めました
03:05　新NISAと現行NISAは別枠
04:30　特定口座のシミュレーション
07:31　新NISAのシミュレーション
09:59　すぐに投資を始める理由
11:59　スプレッドシート公開
12:37　あなたの結論
13:07　エンディング

————————————–

◆ブログ
https://smile-life-cloudcat.com/

◆note
https://note.com/akira_nonbiri/

◆Youtube
https://www.youtube.com/channel/UC15u-XH8TThXDX-PEUxdrnQ

◆twitter

◆Instagram
https://www.instagram.com/akira_freestylelife/

◆TikTok
https://www.tiktok.com/@akira_freestylelife?lang=ja-JP

◆Anchor（ポッドキャスト）
https://anchor.fm/akira-cloudcat

◆PostPrime
https://postprime.com/Qlo0d4hhRWvhM

————————————–

【オススメのブログ記事】
▼【初心者でも始め…

 15 total views,  15 views today

Related posts:

mcdermottpublishing.com：記事リンク　202209
【賢者の備え大公開②】保険、年金、個別株。後藤達也×田端信太郎×上念司が口を揃えて出した「NG」とは
【米国債券】BNDとAGGでドル貯金 #shorts

関連記事:

  1. 【小金持ち】会社員夫婦が31歳で資産5,000万円を貯めた方法【FIRE セミリタイア 貯金 投資】
  2. 【再現性あり】普通の年収300万円OLが30代で3,000万円を貯めて「ゆるFIRE」した方法【FIRE,セミリタイア】
  3. プロFPさん作成「ライフプラン表」が無料で役に立つ！
  4. 【実例紹介】1億円貯めてFIREして来年から海外移住する「マミさん」にインタビューしてみた【FIRE セミリタイア】
Tags: , , , ,

More Stories

第257回 【メディアで話題】どれを目指すのが正解？4つのFIREについて徹底解説【お金の勉強 初級編】

1日 ago pikakichi2015@gmail.com

パチンカスから成功者へ成り上がる方法 （具体的な道筋細かく解説）

1日 ago pikakichi2015@gmail.com

【出前館の配達の始め方】フードデリバリーの副業は稼げる？

2日 ago pikakichi2015@gmail.com

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

You may have missed

【新NISAシミュレーション】2023年の今から投資すべし

1時間 ago pikakichi2015@gmail.com

テレビ番組録画・シンプルライフ

9時間 ago sanchinpin

ハッピーニューイヤー （ブルーレイディスク）

11時間 ago pikakichi2015@gmail.com

区民運動会・世代交代

18時間 ago sanchinpin

ハッピーニューイヤー

23時間 ago pikakichi2015@gmail.com