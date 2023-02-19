【新NISAシミュレーション】2023年の今から投資すべし #shorts
結論はタイトルの通り、今から投資するのがベストです。
また、特定口座は新NISAが始まったら売却して、新NISAで買い直すといいでしょう。
▼新NISAシミュレーション結果
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mMmyMjitiepZfNA6qYvLSZNlh_sTPUzr4hVfcpX_kLw/edit?usp=sharing
▼【資産公開_2023年1月】少ないお金でのんびり暮らしているチラマネTVの投資実績
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