【新刊】高配当・増配株の分析入門に最適！不労所得の第一歩目に

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【動画の目次】
0:00 概要
0:57 高配当の魅力
3:53 秘伝の法則
9:00 銘柄
12:50 まとめ
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会社員で個人投資家、二児の父でもあるタザキです。毎月20万円ほどのインデックス投資信託はコア資産として積立投資。個別株式、アクティブ投信をサテライト資産とした、コア・サテライト投資を実践しています。日本証券業協会 一種外務員資格保有。
【アセットアロケーション】は、タイミングに応じて動かしていますが大まかには、キャッシュ３割、株式６割、その他１割です。株式は【全世界分散派】です。）
大学時代に株に出会い、授業で株を買うなどしておりました。社会人になっても前述の通り毎月継続しています。その経験が意外と珍しい事だったと気づきYouTubeで自分自身の学びをシェアするにいたりました。想像以上に多くの方に見ていただき、チャンネル登…
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