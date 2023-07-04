【新刊】高配当・増配株の分析入門に最適！不労所得の第一歩目に

27分 ago pikakichi2015@gmail.com

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タイトル：お金の名著200冊を読破してわかった！投資の正解
タザキ (著)
出版：クロスメディア・パブリッシング(インプレス)
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【動画の目次】
0:00 概要
0:57 高配当の魅力
3:53 秘伝の法則
9:00 銘柄
12:50 まとめ

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********************************
会社員で個人投資家、二児の父でもあるタザキです。毎月20万円ほどのインデックス投資信託はコア資産として積立投資。個別株式、アクティブ投信をサテライト資産とした、コア・サテライト投資を実践しています。日本証券業協会 一種外務員資格保有。

【アセットアロケーション】は、タイミングに応じて動かしていますが大まかには、キャッシュ３割、株式６割、その他１割です。株式は【全世界分散派】です。）

大学時代に株に出会い、授業で株を買うなどしておりました。社会人になっても前述の通り毎月継続しています。その経験が意外と珍しい事だったと気づきYouTubeで自分自身の学びをシェアするにいたりました。想像以上に多くの方に見ていただき、チャンネル登…

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