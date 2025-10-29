【放置でOK】1000万円が3000万円に！“ほったらかし投資”が最強な理由

ようやく資産1000万円に到達したけれど
全然お金が増えない
資産1000万円で人生勝ち組になれるんじゃないのか？
やはり3000万円目指さないといけないのか
でももう疲れちゃったそういう方のために
ほったらかしでも資産3000万円を目指す方法とメリットについて
お話ししていきます。

今日からできる、今すぐできる行動をお話ししましたので
ぜひお金持ちへの第一歩を踏み出しましょう！
参考になれば嬉しいです

【プロフィール】
妻と娘２人の４人家族
医療職のため、リタイアするということより、仕事の時間や働き方を考え直すことで、部分的なセミリタイアを目標に日々投資や節約を頑張っています。

このチャンネルは
高配当株、セミリタイア、投資信託などを中心に動画を作成しています。
配当金での生活を夢見ています。
同じFIRE仲間などができればと思っています。

【資産運用方針】
生活防衛資金を残し、それ以外は金融資産に投資する
日本株は高配当株投資、米国株はインデックス投資及び高配当株投資、個別株など
基本的にはインデックス投資、高配当投資をメインに投資しつつ、流行りの銘柄にも少額投資をする。
基本姿勢は ガチホ（ホールド重視）

