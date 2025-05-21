【手取り25万円→資産35億円】貯金が趣味で今や“自称ニート” 元会社員の投資術&財テクとは「今ツラいのはヒマなこと」｜アベヒル
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【違法】女子トイレ使用制限「この事案に対する判断”トイレ”に議論を矮小化しないで」【トランスジェンダー】｜アベヒル
▷https://youtu.be/jHWGK1ZhnPw
【炎上】「作り上げた”ポジション””戦略”が影響する場合も」アイドル・キャスターの”交際発表”なぜ叩かれる？｜アベヒル
▷https://youtu.be/JUnIVNAk_YI
◆キャスト
MC：徳永有美
コメンテーター：深津貴之(THE GUILD代表)
「ABEMAヒルズ」
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平日ひる12時 アベマで生放送中
#アベヒル #投資 #スタートアップ #アベマ #ニュース
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