【心打たれる】僕の人生を変えたお金の名言3選【貯金・資産の作り方】
本日は僕が心打たれたお金の名言について紹介します。
資産を作るうえで大きな力になると思いますので是非最後まで見てみてください！
00:00 名言の偉大さ
#倹者の流儀
毎日夜19時に上げれるようがんばります！
【自己紹介】
【お問い合わせはこちらによろしくお願いいたします。】
00:23 お金の名言①マルサの女
04:30 お金の名言②2ちゃんねる
09:23 お金の名言③カイジ
12:48 僕の言いたいこと
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、節約が得意で毎日実践している社会人です。
社会人1年目一人暮らしをしながら250万円以上の貯金に成功しました。
この経験をもとに私の常軌を逸した徹底的な節約・倹約を生活を動画にして発信していきます。
皆様のためになるよう情報も発信していきますのでどうぞよろしくお願いします。
ypgog39703@yahoo.co.jp
