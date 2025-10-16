【心打たれる】僕の人生を変えたお金の名言3選【貯金・資産の作り方】

6時間 ago pikakichi2015@gmail.com

本日は僕が心打たれたお金の名言について紹介します。
資産を作るうえで大きな力になると思いますので是非最後まで見てみてください！

00:00　名言の偉大さ
00:23　お金の名言①マルサの女
04:30　お金の名言②2ちゃんねる
09:23　お金の名言③カイジ
12:48　僕の言いたいこと

#倹者の流儀
#くらま
#けんじゃのりゅうぎ

毎日夜19時に上げれるようがんばります！
コメントや評価のほどお願いします！意見要望おまちしてます。

【自己紹介】
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、節約が得意で毎日実践している社会人です。
社会人1年目一人暮らしをしながら250万円以上の貯金に成功しました。
この経験をもとに私の常軌を逸した徹底的な節約・倹約を生活を動画にして発信していきます。
皆様のためになるよう情報も発信していきますのでどうぞよろしくお願いします。

【お問い合わせはこちらによろしくお願いいたします。】
ypgog39703@yahoo.co.jp

Contents

Related posts:

【2ch有益スレ】40代50代派遣社員は超危険！経験者が語る残酷な真実。エグすぎる非正規のリアルを晒してけww【ゆっくり解説】

バニュエロス

「貯金の真実」資産が増えると人はどうなるのか？

関連投稿:

  1. 【市場崩壊の保険】ゴールド投資をして2年運用｜30％以上の利益
  2. 【一番重要】パートナー選びが資産形成に多大な影響を及ぼす理由
  3. 【金融庁が出版！】お金について無料で学ぶ方法 #shorts
  4. 【定年前にやること】知らないと損するお金の準備3選｜50代からの老後対策
Tags: , , , ,

More Stories

30歳で1000万貯まる『貯金を増やすコツ5選』【お金の勉強　初級編】：（アニメ動画）第18回

7時間 ago pikakichi2015@gmail.com

おすすめの貯金方法とコツ【お金の勉強 初級編】（アニメ動画）：第8回

8時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【1億は微妙…？】富裕層/資産1億円を達成して見える世界…。新NISAでも達成可能？

9時間 ago pikakichi2015@gmail.com

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

You may have missed

【心打たれる】僕の人生を変えたお金の名言3選【貯金・資産の作り方】

6時間 ago pikakichi2015@gmail.com

30歳で1000万貯まる『貯金を増やすコツ5選』【お金の勉強　初級編】：（アニメ動画）第18回

7時間 ago pikakichi2015@gmail.com

おすすめの貯金方法とコツ【お金の勉強 初級編】（アニメ動画）：第8回

8時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【1億は微妙…？】富裕層/資産1億円を達成して見える世界…。新NISAでも達成可能？

9時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【富裕層ロードマップ】3000万円から富裕層を目指す道のりと労力

10時間 ago pikakichi2015@gmail.com