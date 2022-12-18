【後悔しないために】社会人1年目で抑えるべきお金のポイント5選【貯金 節約 投資 FIRE セミリタイア】

10時間 ago pikakichi2015@gmail.com

こんにちは！ぱすたおです。
今回は、【後悔しないために】社会人1年目で抑えるべきお金のポイント5選【貯金 節約 投資 FIRE セミリタイア】というテーマでお話します。

▼動画内で紹介したらるふさんの動画
【誰でも余裕】三井住友カード「100万円修行」の魅力＆達成方法を解説

▼オススメ証券会社
🉐ハピタス【ポイントサイト】
・以下の証券会社はハピタスから登録でお得なポイントバックがあるため登録必須
https://hapitas.jp/register?i=22919526&route=pcText

📈楽天証券
・操作画面が分かりやすくて初心者にオススメ
・楽天ポイントで株が購入できる
https://ad2.trafficgate.net/t/r/3/738/297630_383615/

📈SBI証券
・業界最安水準の手数料
・為替手数料が安く外国株取引で有利
https://www.sbisec.co.jp/ETGate

📈LINE証券
・口座開設で最大4,000円分の株がもらえるキャンペーン実施中！
・取引手数料無料、株のタイムセールなど独自イベントあり
https://www.tcs-asp.net/alink?AC=C110664&LC=LINESEC2&SQ=0&isq=100

📈PayPay証券
・1,000円から投資できる（1株未満の保有も可能）
・1株からIPOに参加できる
https://www.tcs-asp.net/alink?AC=C110664&LC=OTB99&SQ=0&isq=100

📈マネックス証券
・投資信託クレカ積立で1％還元！（2022/2開始予定）
・銘柄スカウターなどツールが使いやすい
https://www.tcs-asp.net/alink?AC=C110664&LC=MXSEC1&SQ=0&isq=1

▼資産形成のおすすめアイテム
✅マネーフォワードME【家計簿アプリ】
銀行口座、クレジットカードなどを登録すれば自動で家計簿ができる
https://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3518972&pid=887575694

✅マネーフォワード固定費の見直し【電気料金】
マネーフォワードMEプレミアムプランが無料で使える特典付き
https://af.moshimo.com/af/c/click?a_id=3130472&p_id=3280&pc_id=7752&pl_id=42782&guid=ON

▼ぱすたお家ブログ
✅この動画のブログ記事

【後悔しないために】社会人1年目で抑えるべきお金のポイント5選


✅FIRE・セミリタイアに役立つサービス一覧

【完全版】FIRE・セミリタイアに役立つ！お金が貯まる・増える・稼げるサービス30選


✅FIRE・セミリタイアに役立つ書籍一覧

【随時更新】FIRE・セミリタイアを目指す人へオススメの書籍

▼目次
00:00 intro
01:34 1.貯金はいくらすべき？
07:46 2.投資は始めるべき？
11:42 3.会社のお金関係の制度は使うべき？
15:23 4.副業はすべき？
20:22 5.FIREは…

Related posts:

【●●から判断】FXで値動きを予測する方法 #shorts
ポイントは副業！副業の始め方をしっかり解説。FIRE [Financial Independence Retire Early]を真剣に考えている人なら必見の内容です！【米国株投資】2021.3.12
第148回 【家計管理の考え方】「絶対に把握すべき3つのこと」を解説します【お金の勉強 初級編】

関連記事:

  1. 【小金持ち】会社員夫婦が31歳で資産5,000万円を貯めた方法【FIRE セミリタイア 貯金 投資】
  2. 【再現性あり】普通の年収300万円OLが30代で3,000万円を貯めて「ゆるFIRE」した方法【FIRE,セミリタイア】
  3. プロFPさん作成「ライフプラン表」が無料で役に立つ！
  4. 【実例紹介】1億円貯めてFIREして来年から海外移住する「マミさん」にインタビューしてみた【FIRE セミリタイア】
Tags: , , , ,

More Stories

【FPがおすすめ】定年後も余裕のある生活を楽しみたいなら〇〇せよ！

8時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【FIRE事例紹介】年収70万円野草生活から40代でセミリタイアした７つのポイントとは

9時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【2019年副業決定版】終身雇用の崩壊で…副業は必須！いまアツいおすすめの副業6選

10時間 ago pikakichi2015@gmail.com

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

You may have missed

【FPがおすすめ】定年後も余裕のある生活を楽しみたいなら〇〇せよ！

8時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【FIRE事例紹介】年収70万円野草生活から40代でセミリタイアした７つのポイントとは

9時間 ago pikakichi2015@gmail.com

ミニーのハッピー・ヘルパー/なんでもおまかせ！

9時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【後悔しないために】社会人1年目で抑えるべきお金のポイント5選【貯金 節約 投資 FIRE セミリタイア】

10時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【2019年副業決定版】終身雇用の崩壊で…副業は必須！いまアツいおすすめの副業6選

10時間 ago pikakichi2015@gmail.com