【平均貯蓄額はいくら？】最新世論調査から判明！家計エリートの特徴5選【お金の勉強 初級編】：（アニメ動画）第19回
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00:00 intro
00:37 金融リテラシーの高い会計エリートの特徴4つ（結論）
01:22 「世間一般」と「金融エリート」の違い
01:30 ①金融資産の保有状況
03:45 ②金融資産の増減状況
04:49 ③借入金の状況
07:19 ④家計状況
08:42 ⑤老後不安
09:44 優良家計を作るためには「バビロンの大富豪」の教えを実践する
09:56 ①収入の10分の1を貯蓄せよ
10:34 ②欲望に優先順位をつけよ
11:51 ③備えた金を働かせよ
12:33 ④危険や天敵から金を堅守せよ
13:52 バビロンの大富豪の教えまとめ
14:39 まとめ
について解説しています。
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【関連資料】
「家計の金融行動に関する世論調査」（知るぽると）
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