【小金持ち】会社員夫婦が31歳で資産5,000万円を貯めた方法【FIRE セミリタイア 貯金 投資】

3時間 ago pikakichi2015@gmail.com

こんにちは！ぱすたおです。
今回は、【小金持ち】会社員夫婦が31歳で資産5,000万円を貯めた方法【FIRE セミリタイア 貯金 投資】というテーマでお話しします。

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▼目次
00:00 intro
01:32 収入-支出の最大化に努めた
05:58 大きな支出はせずにメリハリを付ける
08:47 我が家の投資スタイル
10:41 印象に残っている投資
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