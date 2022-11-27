【小金持ち】会社員夫婦が31歳で資産5,000万円を貯めた方法【FIRE セミリタイア 貯金 投資】

【小金持ち】会社員夫婦が31歳で資産5,000万円を貯めた方法【FIRE セミリタイア 貯金 投資】
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▼目次
00:00 intro
01:32 収入-支出の最大化に努めた
05:58 大きな支出はせずにメリハリを付ける
08:47 我が家の投資スタイル
10:41 印象に残っている投資
14:24 まとめ
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