【富裕層ロードマップ】3000万円から富裕層を目指す道のりと労力

3000万円を達成した時点で、老後資金としては十分安心できるレベルかな？と思いますが、次のステップにいくためにはどれくらいの投資期間が必要なのでしょうか？
知っているだけでモチベーションにもつながると思います

【プロフィール】
妻と娘２人の４人家族
医療職のため、リタイアするということより、仕事の時間や働き方を考え直すことで、部分的なセミリタイアを目標に日々投資や節約を頑張っています。

このチャンネルは
高配当株、セミリタイア、投資信託などを中心に動画を作成しています。
配当金での生活を夢見ています。
同じFIRE仲間などができればと思っています。

【資産運用方針】
生活防衛資金を残し、それ以外は金融資産に投資する
日本株は高配当株投資、米国株はインデックス投資及び高配当株投資、個別株など
基本的にはインデックス投資、高配当投資をメインに投資しつつ、流行りの銘柄にも少額投資をする。
基本姿勢は …

