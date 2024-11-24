【富裕層へ】30代で1億円貯めた方法【節約・副業・投資】

5時間 ago pikakichi2015@gmail.com

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▼動画説明
30代で一億円ため方法をお話していきます。結論は節約と副業と投資です。

▼目次
00:00 オープニング
00:27 前置きと自己紹介
01:23 結論と資産形成の方程式
05:45 副業
26:30 節約
35:09 投資
40:48 終わりに

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