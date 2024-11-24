【富裕層へ】30代で1億円貯めた方法【節約・副業・投資】
▼クレジットカード作成や証券会社の口座開設はハピタス経由で
https://hapitas.jp/register?i=20639812&route=pcText
▼オススメの関連動画
▼動画説明
▼目次
▼かおる著 凡人でもできる資産形成の本
—————————
https://hapitas.jp/register?i=20639812&route=pcText
▼オススメの関連動画
【世界一やさしい投資の始め方】知識ゼロの初心者向け新NISA入門【口座開設から画像つきで解説】
副業はAIツールで稼ぐ時代【ChatGPT】【Midjourney】
ポイントサイトで節約する方法【ハピタスをオススメする理由】
▼動画説明
30代で一億円ため方法をお話していきます。結論は節約と副業と投資です。
▼目次
00:00 オープニング
00:27 前置きと自己紹介
01:23 結論と資産形成の方程式
05:45 副業
26:30 節約
35:09 投資
40:48 終わりに
▼かおる著 凡人でもできる資産形成の本
Amazon → https://amzn.to/3wgZynz
楽天 → https://a.r10.to/haslts
Tweets by monetopi
▼ブログ
https://money-topics.com/
—————————
#節約マスク
#かおる
※説明文の一部にはアフィリエイトリンクが含まれます。
59 total views, 59 views today