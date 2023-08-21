【家計逼迫】旦那に渡された生活費が笑えなかった夜│主婦のお金事情

みなさんこんにちは🤗あゆママです🙋‍♀️

今月は旦那の収入が激減しました🤮

にもかかわらず、あの能天気旦那の開き直りっぷりがスゴいんです😭

今回の動画は、そんな我が家の様子を撮影してみました！

後半では、言える範囲で我が家の家計簿もお伝えしてるので、是非最後までご覧頂けると嬉しいです😊✨

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【贅沢をしてしまった外食動画はこちら】



【あゆパパがあり得ないくらい噛み噛みだった動画はこちら】



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