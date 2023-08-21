【家計逼迫】旦那に渡された生活費が笑えなかった夜│主婦のお金事情

2時間 ago pikakichi2015@gmail.com

みなさんこんにちは🤗あゆママです🙋‍♀️

今月は旦那の収入が激減しました🤮
にもかかわらず、あの能天気旦那の開き直りっぷりがスゴいんです😭
今回の動画は、そんな我が家の様子を撮影してみました！　

後半では、言える範囲で我が家の家計簿もお伝えしてるので、是非最後までご覧頂けると嬉しいです😊✨

【チャンネル登録よろしくお願い致します】
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【1回目配信動画はこちらから：170万回突破】

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【使用イラスト】
いらすとや：https://www.irasutoya.com/

#夫婦
#家族
#お金

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プボくん

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