【家計逼迫】旦那に渡された生活費が笑えなかった夜│主婦のお金事情
今月は旦那の収入が激減しました🤮
にもかかわらず、あの能天気旦那の開き直りっぷりがスゴいんです😭
今回の動画は、そんな我が家の様子を撮影してみました！
後半では、言える範囲で我が家の家計簿もお伝えしてるので、是非最後までご覧頂けると嬉しいです😊✨
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