※当動画のリンクには広告が含まれています。 こんにちは！ぱすたおです。今回は「【実例紹介】34歳資産3億円でFIRE・セミリタイアして失敗した人の末路」というテーマでお話します。

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▼目次

00:00 intro

02:05 Sam Dogenさんについて

06:24 理由①：子供ができた

08:09 理由②：物価の上昇

10:34 理由③：低金利の影響を過小評価

12:56 理由④：早期退職で感じる幸せが長く続かなかった

14:05 今後の方針

16:21 まとめ：FIREを目指す人へアドバイス

17:52 NGシーン

▼チャンネル概要

■発信内容：FIREを目指す家族がその過程を発信中

■目標：

①2022年までに5,000万円の資産を作ってサイドFIRE

②2030年までに10,000万円の資産を作って完全FIRE

■ぱすたお家の概要

・ぱすたお：元ヒモニートの会社員。ゆとり丸出し豆腐メンタル

・ザブトン：妻。ニートを養ってくれた神。でもダメンズウォーカー

・娘ちゃん：2018年生まれのギリ平成っ子。絶賛パパいや期

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◎ぱすたお家のFIREラジオ



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