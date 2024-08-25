【実例紹介】34歳資産3億円でFIRE・セミリタイアして失敗した人の末路
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▼目次
00:00 intro
02:05 Sam Dogenさんについて
06:24 理由①：子供ができた
08:09 理由②：物価の上昇
10:34 理由③：低金利の影響を過小評価
12:56 理由④：早期退職で感じる幸せが長く続かなかった
14:05 今後の方針
16:21 まとめ：FIREを目指す人へアドバイス
17:52 NGシーン
▼チャンネル概要
■発信内容：FIREを目指す家族がその過程を発信中
■目標：
①2022年までに5,000万円の資産を作ってサイドFIRE
②2030年までに10,000万円の資産を作って完全FIRE
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・ぱすたお：元ヒモニートの会社員。ゆとり丸出し豆腐メンタル
・ザブトン：妻。ニートを養ってくれた神。でもダメンズウォーカー
・娘ちゃん：2018年生まれのギリ平成っ子。絶賛パパいや期
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＃FIRE #セミリタ…
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